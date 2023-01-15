Kısmetse Olur Yaren "Külot şeklinde takma popo takıyormuşum" diyerek isyan etti! Didem Delen'e olay sözler

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının öne çıkan isimlerinden Yaren Dağ, photoshoplu fotoğrafları ve estetiksiz haliyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kısmetse Olur Yaren, 10 bin Euro'ya yaptırdığını söylediği popo implantıyla gündemdeydi.

Yaren hakkında çıkan 'popo implantı düşmüş' haberlerine isyan etti.

"ESTETİKTEN YÜZÜNDE MİMİK KALMAMIŞ"

Beyaz Magazin programında konu hakkında konuşan eski Kısmetse Olur yarışmacısı Didem Delen'e de sert çıktı.

Yaren Dağ "Hayırdır yani? Yok popom düşmüş yok külot şeklinde takma popo takıyormuşum yok sakat mıymışım... Siz kimsiniz? Özellikle de magazin programında bir kadın var neler söylemiş, üç kişiler..." diyerek Didem Delen'e laf attı.

Kısmetse Olur Yaren "O televizyondaki teyze de nereden çıktığını, hangi programdan geldiğini unutmuş sanırım. Estetikten yüzünde mimik kalmamış, bilmem kaç yaşını geçmiş, gelmiş benim popoma laf ediyor!" dedi.



Yaren Dağ, poposunun kaymadığını da belirtti.

