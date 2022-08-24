Kısmetse Olur yarışmacılarından Melis Buse Betkayan'ın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler tanımakta zorlanıyor

Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen yapımlarından olan Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Melis Buse Betkayan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Betkayan, yarışma sonrasında programdakilerin kurgu olduğunu ve çekim esnasında çok eğlendiğini de itiraf etmişti.

KISMETSE OLUR YARIŞMACISI MELİS BUSE BETKAYAN'IN SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Seneler sonra geçirdiği değişim ile gündeme gelen ismin estetik yaptırdığı da biliniyor.

Siması ve bakışları değişen ismin son halini görenler tanımakta zorlanıyor.

Betkayan'ın burnunu yaptırdığı ve dudaklarına botoks ile kaşlarına kaldırtma işlemi yaptırdığı iddia ediliyor.

Fenomen isim son olarak annesi ile çekildiği fotoğrafları "Bu seri tam annesine bak kızını al" notuyla paylaşmıştı.

İşte Melis Buse Betkayan'ın son hali...



