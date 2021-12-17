MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen ünlü futbolcuya hayran! İlginç paylaşım

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen ünlü futbolcuya hayran! İlginç paylaşım

17.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından Ayça Ekin Beğen değişimiyle gündeme geldi. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in son hali şaşırttı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen ünlü futbolcuya hayran! İlginç paylaşım

Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen idi.

Yarışmada Emre Ubeyli olan birlikteliği halk tarafından oldukça desteklenen yarışmacı bir aldatma skandalına imza atmıştı. Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.

1

Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayça Ekin Beğen'e takipçileri "Estetikle değişen biri daha", "Estetik olmamış" gibi yorumlar geldi.

eaüaüaü

Ayça Ekin Beğen Neymar'a olan hayranlığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü yarışmacı Neymar'ı paylaşarak "Ölüyorum lan ölüyorum" yorumunda bulundu.

ütütü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözlerSevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözler
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
İmer Özgün kimdir?İmer Özgün kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Neymar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.