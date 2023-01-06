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Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın Mika Slowana ile yazışmaları ortaya çıktı!

06.01.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur programının iddialı yarışmacısı Erol Yıldırım, fenomen Mika Slowana ile mesajlaşınca sosyal medyanın diline düştü.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın Mika Slowana ile yazışmaları ortaya çıktı!

Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Erol Yıldırım'ın, fenomen Mika Slowana ile yazışmaları ortaya çıktı.

Hakan Kakız'ın paylaştığı yazışmalarda Mika Slowa'nın Erol Yıldırım'a ''Ayılığın ortaya çıktı'' dediği görüldü. Erol Yıldırım'ın ''Ben de sana geliyorum'' mesajı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

Konu hakkında sessizliğini bozan Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım, Instagram hesabında yaptığı açıklamada Mika Slowana ile dost olduğunu, yazışmaları paylaştığı için Hakan Kakız'a dava açacağını duyurdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

''ORAYA EŞ BULMAYA GİDEN İNSANLARIN...''

Hakan Kakız'dan Erol Yıldırım'a yanıt gecikmedi. Kakız, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Ben kaostan beslenen biri değilim ama sosyal medyada insanların aptal yerine konduğunu görünce üzülüyorum. Bu yarışmada olan biten her şey kurgu. Oraya eş bulmaya giden insanların gay, transekseül olmak üzere herkese mesaj attığını hepimiz biliyoruz zaten.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

Ben Mika'ya geldim, Mika benimle ilgilenmiyordu. 'Ne yapıyorsun?' dediğimde benden telefonunu sakladı, bir baktım yarışmadaki beyefendiyle mesajlaşıyor. Hiç de beyefendinin söylediği gibi dostane mesajlar değil, Mika bir yeşil ışık yaksa beyefendi burdaydı...

''KADINLARA SALÇA OLUYORSUN''

Ben daha dün bu beyefendinin bir kadına attığı sesli notları duydum. Bir de yarışmada sert duruyorsun ama yarışmanın kurallarını ihlal edip, dışarıdaki kadınlara salça oluyorsun. Ben senin seks videonu paylaşmadım, bunda ne var? Beni mahkemeye ver hayatım. Beni vereceksen bütün ülkeyi mahkemeye vermen lazım. Çünkü sürekli ifşâlarınız dolaşıyor ortalıkta...''

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

Adı Erol Yıldırım ile anılan Mika Slowana ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Mika Slowana'nın Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi mevcut.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım'ın trans fenomenle yazışmaları ortaya çıktı

Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası Erol Yıldırım'a ''Programda ağır abi geçiniyor ama olaya bak sen'' ve ''Hiç yakıştıramadım'' gibi yorumlar yapıldı.


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