Kısmetse Olur yarışmacısı Kaan Seyhan feci trafik kazası geçirdi! Durumu kritik

YouTube üzerinden yayınlanan izdivaç programının sevilen yarışmacılarından Kaan Seyhan, dün gece trafik kazası geçirdi. İddialara göre Seyhan motoruyla giderken otomobil ile çarpıştı.

FECİ KAZA

Yasin Özbek isimli kullanıcı Kısmetse Olur yarışmacısı Kaan Seyhan'ın gece 23.30 sıralarında kaza geçirdiğini paylaştı. Yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Yasin Özbek, Kaan Seyhan'ın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Bilinci kapalı olan Seyhan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.

Bu paylaşımın altına Kısmetse Olur yarışmacılarından geçmiş olsun mesajları geldi.

