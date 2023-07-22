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Kısmetse Olur yarışmacısı Kaan Seyhan feci trafik kazası geçirdi! Durumu kritik

22.07.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Kaan Seyhan iddialara göre feci bir trafik kazası geçirdi. Seyhan'ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun kritik olduğu söylendi.

YouTube üzerinden yayınlanan izdivaç programının sevilen yarışmacılarından Kaan Seyhan, dün gece trafik kazası geçirdi. İddialara göre Seyhan motoruyla giderken otomobil ile çarpıştı.

FECİ KAZA

Yasin Özbek isimli kullanıcı Kısmetse Olur yarışmacısı Kaan Seyhan'ın gece 23.30 sıralarında kaza geçirdiğini paylaştı. Yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Yasin Özbek, Kaan Seyhan'ın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

kaan

Bilinci kapalı olan Seyhan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.

kaan s

Bu paylaşımın altına Kısmetse Olur yarışmacılarından geçmiş olsun mesajları geldi.

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