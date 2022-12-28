Kısmetse Olur yeni gelin adayı Eslem Sena bakın kim çıktı! Eski sevgilisi meğer...

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, yeni formatı ve yeni yarışmacıları ile dijital platformda yayınlanmaya başladı. Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında yer alan gelin ve damat adayları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yeni bölümde programa dahil olacak yeni gelin adayı Eslem Sena ise tanıdık çıktı. Meğer Eslem Sena'nın eski sevgilisi Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'imiş.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının 14. bölümünde eleme gecesi yaşandı. En çok oyu olarak eleme adayı gösterilen isimler Zeyd ve Tuğçe oldu. Evlerin birincileri olan Yaren ve Erol'un aldığı oy oranına göre Kısmetse Olur evinden giden isim açıklandı.

TUĞÇE GİTTİ, ESLEM GELDİ!

Erol en çok oyu alan isim olarak evini korumayı başarırken giden isim ise Tuğçe oldu. Tuğçe'nin gitmesi ile yerine gelen Eslem Sena oldu.

GELİN ADAYI BAKIN KİM ÇIKTI

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına yeni bölümde dahil olan Eslem Sena ise Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer’in eski çıktı.

Geçen yıl Show TV habere çıkan Eslem Sena Nur,"Bir buçuk yıl önce duygusal bir birliktelik yaşadık birkaç ay sürdü ve kıskançlık yüzünden ayrıldık. Böyle bir planı olduğundan haberim yoktu." açıklamaları hemen gündeme geldi.

Faruk Fatih Özer'in böyle bir işe kalkışamayacağını, onu da piyon olarak kullanılabileceğini dile getiren Eslem Sena Nur, kendisiyle ilgili çıkan haberler ve fotoğraflardan da rahatsız olduğunu dile getirmişti.





