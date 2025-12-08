YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kişnişin tadı nasıl? Kişnişin tadı neye benziyor?

Görüntü olarak maydanoza benzemesi ile bilinen kişniş, insan sağlığı açısından da oldukça faydalı olduğu kabul edilen bir yeşil bitki türüdür. Şifalı bir bitki olan kişniş çeşitli formlarda birçok farklı tarifte yer alabilmektedir.

Kişnişin tadı nasıl? Kişnişin tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

Kişniş, toz formunda baharat olarak daha sık tüketilir. Kan şekerini düşüren, sindirim sistemini destekleyen, beyin, kalp ve cilt dostu olan kişniş A vitamini, C vitamini K vitamini açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Özellikle salsa sosunda ve gucamole sosunda çok sık yer verilen kişniş, birçok farklı yemek tarifinde de kullanılabilmektedir.

Kişnişin tadı nasıl olur?

Antioksidan açısından oldukça zengin bir bitki olan kişniş bitkisi daha çok toz formunda baharat olarak kullanılır. Yiyecekler tatlandırma amacı ile tariflerde yer verilen kişniş daha az tuz kullanma konusunda da yardımcı olmaktadır. Besin değeri açısından da zengin olan kişnişte potasyum, folat gibi önemli mineraller de yer almaktadır.

Kalorisi olmayan doymuş yağ ve kolesterol açısından da düşük olan kişniş, içerdiği diyet lifi sayesinde insan vücudu için son derece yararlıdır. İnsan vücudunu çeşitli hastalıklara karşı koruma görevi üstlenmekte olan kişniş doğru miktarlarda tüketilmediği zamanlarda bazı yan etkilere neden olabilmektedir.

Diyabet riskinin önüne geçen, kemik sağlığını destekleyen, kalp sağlığını koruyucu özelliği bulunan kişniş, anti mikrobiyal etkiye de sahiptir. Ayrıca idrar söktürücüdür, hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve stresi azaltarak kişinin ruh sağlığını da koruyucu etkisi vardır.

Kişnişin tadı neye benziyor?

Çorbalarda, salatalarda, yemeklerde kullanılan kişnişe en çok Asya mutfağında yer verildiği bilinmektedir. Pürelerde de tercih edilebilen kişniş ayrıca balık yemeklerinde de kullanılabilmektedir. Tadı ekşimsi olan kişniş lezzet olarak limona benzetilir. Hafif baharatlı aroması vardır ve taze olan yaprakları sabunsu olarak algılanabilmektedir.

Kişniş bitkisinin tohumları lezzet olarak daha tatlı bir aromaya sahiptir. Görüntü olarak maydanoza benzetilen kişniş lezzet olarak da maydanoza benzetilebilmektedir. Sadece tadı daha ekşidir. Keskin bir tadı olan kişnişte narenciye aroması da yer almaktadır. Tadı son derece güçlüdür ve keskindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kişniş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.