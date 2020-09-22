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Kit Harington: Annem beni cinsiyet kuralları olmadan yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un yıldızı Kit Harington, çocukluğunda annesinin kendisini katı cinsiyet kuralları olmadan yetiştirdiğini belirterek, artık “Jon Snow gibi karakterleri oynamak istemiyorum. Dünyanın maskülen olmayan rollere daha fazla ihtiyacı var” diye konuştu.

Kit Harington: Annem beni cinsiyet kuralları olmadan yetiştirdi

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında ünlenen İngiliz oyuncu Kit Harington, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda çocukluğunda ‘cinsiyet kuralları olmayan’ bir ortamda yetiştiğini anlattı.

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33 yaşındaki oyuncu, annesinin onu nasıl yetiştirdiğini anlatırken, “Mighty Max istiyordum ve o bana Polly Pocket alıyordu. Action Man istiyordum, oyuncak bebeğim oluyordu. Başından beri cinsiyet açısından oldukça kuralsızdı. Ve böyle yetiştim” ifadesini kullandı.

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"ARTIK JON SNOW GİBİ BİRİNİ OYNAMAM"

Oyunculuk kariyeri hakkında da konuşan Harington, bundan böyle artık Game of Thrones dizisindeki Jon Snow gibi bir karaktere hayat vermek istemediğini açıkladı.

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"ERKEKLERİN BİR TIKANIKLIK SORUNU VAR"

“Erkeklerin duygusal olarak bir sorunları, bir tıkanıklıkları olduğunu hissediyorum ve bu tıkanıklık İkinci Dünya Savaşı’na dayanıyor, dedelerden oğullara ve torunlara geçmiş. Ne hissettiğimiz hakkında konuşmuyoruz, çünkü bu zayıflık olarak görülüyor, hiç erkeksi değil. Sessiz, kahraman tipli bir erkek karakterin, ileri gitmek için artık oynamak istemediğim bir rol olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

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Ünlü oyuncu ayrıca, “Dünyanın maskülen olmayan rollere daha fazla ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

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