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Numune eş anlamlısı nedir? Numune kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ve sözlü iletişimde bazı kelimeleri çok sık tekrarlamamız gerekebilir. Bu kelimeleri mükerrer bir şekilde kullandığımızda anlatımlarımızda bozukluk olabilir. Kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak daha doğru bir anlatım sağlamış oluruz. Numune kelimesi eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Dilimize Farsçadan alıntılanan numune kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Numune eş anlamlısı nedir? Numune kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz farklı dillerle yoğun bir şekilde etkileşimde bulunmuştur. Farklı dillerden kelimeler dilimize yerleşmiştir. Numune kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiş ve uzun zamandır yaygın olarak kullandığımız bir sözcüktür. Numune sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Farsçada "örnek, görümlük" anlamına gelen "numūne" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçmiştir. Türkçede numune kelimesinin konuşma dilindeki anlamı örnektir. Türk Dil Kurumuna göre numune kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Örnek
  • Göstermelik

Numune kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Numune sözcüğü dilimize Farsçadan alıntı olan bir sözcüktür. Farsçadaki anlamına benzer bir anlamla dilimizde "örnek olma, örnek olan" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Numune sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Numune eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Numunenin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Örnek
  • Göstermelik

Numunenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Numune sözcüğü dilimizde uzun zamandır kullanılan bir sözcüktür. Numune kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Numune kelimesinin eş anlamlısı sözcüklerle çeşitli örnekler kurabiliriz. Numune kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Hastanede alınan örnekler karışmış bu sebeple yeniden örnek alınması gerekiyor.
  • Fabrikadan bize numune gelmediği için tüm proses sistemi durmuştu.
  • Markanın göstermelik verdiği ürünler varla yok arasındaydı.
  • Üretimden gelen örnekler incelenmesi için merkeze yollanmıştı.
  • Prosesin tamamlanabilmesi için ana merkezden göstermelik kutuların gelmesi gerekiyordu ama bir haftadır ne ses vardı ne de seda.
  • Toplumun ne kadar yozlaştığının örnekleri şu anda okullarda bulunuyordu.
  • Kalite kontrol müdürü yapılmış peynirlerden bir örnek görmek istedi.

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