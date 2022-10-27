Numune eş anlamlısı nedir? Numune kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz farklı dillerle yoğun bir şekilde etkileşimde bulunmuştur. Farklı dillerden kelimeler dilimize yerleşmiştir. Numune kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiş ve uzun zamandır yaygın olarak kullandığımız bir sözcüktür. Numune sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir. Farsçada "örnek, görümlük" anlamına gelen "numūne" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçmiştir. Türkçede numune kelimesinin konuşma dilindeki anlamı örnektir. Türk Dil Kurumuna göre numune kelimesinin anlamları şu şekildedir:

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Numune kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Numune sözcüğü dilimize Farsçadan alıntı olan bir sözcüktür. Farsçadaki anlamına benzer bir anlamla dilimizde "örnek olma, örnek olan" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Numune sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için eş anlamlısı olan sözcüklerin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Numune eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Numunenin eş anlamlısı olan sözcükler:

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Numunenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Numune sözcüğü dilimizde uzun zamandır kullanılan bir sözcüktür. Numune kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Numune kelimesinin eş anlamlısı sözcüklerle çeşitli örnekler kurabiliriz. Numune kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: