Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan hamle

Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğunun yanı sıra rol aldığı dizilerde seslendirdiği şarkılarla da dikkat çekmişti. Daha önce Kuzey Güney'de "Saçlarını Yol Getir", Çarpışma'da ise Müslüm Gürses'in "Unutumadım" şarkılarını seslendiren Tatlıtuğ son olarak rol aldığı reklam filminde rap yapmıştı.

ALBÜM GELİYOR

Aykut Gürel'le görüşen oyuncunun hayranlarına bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ, Türkü ve arabesk şarkıları modern tarzda seslendireceği bir albüm çıkaracak. (gecce)

