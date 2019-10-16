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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan hamle

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un türkü ve arabesk şarkılardan oluşan bir albüm çıkaracağı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğunun yanı sıra rol aldığı dizilerde seslendirdiği şarkılarla da dikkat çekmişti. Daha önce Kuzey Güney'de "Saçlarını Yol Getir", Çarpışma'da ise Müslüm Gürses'in "Unutumadım" şarkılarını seslendiren Tatlıtuğ son olarak rol aldığı reklam filminde rap yapmıştı.

ALBÜM GELİYOR

Aykut Gürel'le görüşen oyuncunun hayranlarına bir sürpriz yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Konuşulanlara göre Kıvanç Tatlıtuğ, Türkü ve arabesk şarkıları modern tarzda seslendireceği bir albüm çıkaracak. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ arabesk albümü

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