Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur. — Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) 22 Eylül 2019

KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMA YAPTI

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) 22 Eylül 2019

(AA / İHA)