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Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

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HABER  | 22.09.2019 22:23 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ AÇIKLAMA YAPTI

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

(AA / İHA)

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Kıvanç Tatlıtuğ hakim inceleme hsk #fotoğraf

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