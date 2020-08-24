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Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı Ceylan Ertem yorumuyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Köpeği ile birlikte eşi Başak Dizer'e poz veren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Tatlıtuğ'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şarkıcı Ceylan Ertem de yorumuyla olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı Ceylan Ertem yorumuyla olay oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, bir süredir Muğla'da tatil yapıyordu. İstanbul'a dönen ikiliden Tatlıtuğ, köpeği ile birlikte eşine poz verdi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 400 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

İşte o yorumlardan birkaçı:

  • 'Gönlüme taht kur' diyemeyeceğim çünkü oradasın.

  • Ben Instagram'ı kapatıyorum, teşekkürler.

  • Fotoğrafa kalbimi bıraktım.

  • Kendisi bütün tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da, köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı. Artık pes doğrusu...

  • Çıtayı çok yükseltme.

  • İnsan bazen şu fotoğraftaki etikette yazılı olmak istiyor.

CEYLAN ERTEM'İN YORUMU OLAY OLDU

Ekran Alıntısı

Kıvanç Tatlıtuğ'un bozuna bir yorum da şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi. Ertem yaptığı yorumda "Kendisi tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı pes" dedi.

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