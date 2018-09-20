Kıvanç Tatlıtuğ, saate öyle bir ücret ödedi ki...

Kıvanç Tatlıtuğ, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor. Saat koleksiyonu olan oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı parayla bu kez kendini ödüllendirip Patek Philippe marka saat aldı.

YILDIZLARIN DA GÖZDESİ

Kıvanç Tatlıtuğ, saati için orta ölçekli bir daire parası olan 400 bin lira saydı. Oyuncu, saatiyle geçen günlerde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un saatinin aynısını dünyaca ünlü erkek yıldızlar da takıyor. Brad Pitt, Jason Statham ve Karim Benzema’da da olan saatin ücreti dudak uçuklatıyor!



