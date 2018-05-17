MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok kazanan jönleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le Bodrum'da hamburgerci açacak

Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını İstanbul'dan Ege'ye çevirdi.
Geçen aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un mekanını Bodrum'da açmaya karar verdiği öne sürüldü. 34 yaşındaki oyuncu, eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı.

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Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu modacı ve stil danışmanı eşine emanet edecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı eşi Başak Dizer'in Nişantaşı'nda ortağı olduğu 'Room & Rumors' adlı bir mekanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ ticaret

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