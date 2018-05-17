Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını İstanbul'dan Ege'ye çevirdi.

Geçen aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un mekanını Bodrum'da açmaya karar verdiği öne sürüldü. 34 yaşındaki oyuncu, eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı.

Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, iddialara göre beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu modacı ve stil danışmanı eşine emanet edecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı eşi Başak Dizer'in Nişantaşı'nda ortağı olduğu 'Room & Rumors' adlı bir mekanı bulunuyor.

