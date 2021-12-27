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Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

27.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi güçlü yapımlarda oynayarak geniş kitlelerce tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Tatlıtuğ'un, henüz kariyerinin başındayken Deniz Akkaya ile birlikte yer aldığı yarı çıplak poz, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Özellikle Beren Saat ile birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki ateşli sahneleriyle çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa, modellik yaptığı yıllarda verdiği yarı çıplak poz ile adından söz ettirdi.

2002 yılında Best Model of Turkey'den birincilikle ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında ünlü manken Deniz Akkaya'nın önünde verdiği yarı çıplak poz, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Deniz Akkaya ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

1983 yılında Adana'da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu ve model olmadan önce basketbolla ilgileniyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tatlıtuğ, sakatlandığı için basketbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, bir mankenlik ajansına oğlunun fotoğrafını gönderince, Tatlıtuğ için şöhret kapıları aralanmış oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarında birinci olan Tatlıtuğ, Fransız bir mankenlik ajansından gelen teklif üzerine, bir süre Paris'te yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Gümüş ve Menekşe ile Halil gibi dizilerde rol alan Tatlıtuğ, Beren Saat ile başrolü paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu, bir dönem Meltem Cumbul ile aşk yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!

2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ünlü manken ile verdiği yarı çıplak poz yeniden gündem oldu!


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Kıvanç Tatlıtuğ
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