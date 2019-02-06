MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Şu sıralar Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi ve Çarpışma dizisiyle gündemde olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2000'lerin başında çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren ve hayranlarının karşısına farklı bir tarzla çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında çekilmiş bu fotoğrafı sosyam medyaya salladı.

Tatlıtuğ, kıyafet ve saç stili gündem olmayı başardı.

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Ünlü oyuncuya, Ekşi Sözlük'te açılan "Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti" başlığında sayfalarca yorum geldi.

Yakışıklı oyuncunu fotoğrafına, "Seneye de giyerim diye bayağı bir büyük almış takımı. Adamın her türlü gideri var. Uzaylı kıyafeti gibi olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam filmi almis koparmis, resmen bir üst seviyeye cikmis bu oyunculuguyla, hrlal olsun kivança, bu arada adanali olmasinin roldeki performansina katkisi cok buyuk, bildigin oscarlik oyunculuk yapmis
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