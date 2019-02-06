Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2000'lerin başında çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren ve hayranlarının karşısına farklı bir tarzla çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında çekilmiş bu fotoğrafı sosyam medyaya salladı.

Tatlıtuğ, kıyafet ve saç stili gündem olmayı başardı.

Ünlü oyuncuya, Ekşi Sözlük'te açılan "Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti" başlığında sayfalarca yorum geldi.

Yakışıklı oyuncunu fotoğrafına, "Seneye de giyerim diye bayağı bir büyük almış takımı. Adamın her türlü gideri var. Uzaylı kıyafeti gibi olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

