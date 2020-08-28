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Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs korkusu! Apar topar hastaneye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs korkusu! Apar topar hastaneye gitti

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı.

Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın ise hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.

Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:

YÜKSEK ATEŞ KORKUTMUŞTU

"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün koronavirüs test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.
Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim..."

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