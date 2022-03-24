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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Yakamoz S-245'in yayın tarihi belli oldu

24.03.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Ertan Saban'ın yer aldığı 'Yakamoz S-245'in yayın tarihi açıklandı. Netflix'in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245 dizisinin yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik yapıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Yakamoz S-245'in yayın tarihi belli oldu

Into the Night dizisiyle aynı evrende geçen yeni Netflix dizisi Yakamoz S245’ten ilk görseller yayınlandı. Yakamoz S-245, 20 Nisan 2022'de tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayına girecek.

Netflix, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımını OGM Medya’nın, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ı gördüğümüz Yakamoz S-245, 8 bölümden oluşuyor. Dizi Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak tarafından kaleme alındı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un Arman karakteriyle başrolde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Defne), Meriç Aral (Hatice), Ertan Saban (Umut), Ece Ceşmioğlu (Yonca), Onur Ünsal (Cem), Ecem Uzun (Rana), Jerry Hoffmann (Felix), Güven Murat Akpınar (Barış), Ersin Arıcı (Altan), Hakan Salınmış (Erenay) ve Alper Saldıran (Server) yer alıyor.

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YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Yakamoz S-245, heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketten çok daha fazlasını sorgulatıyor; şartlar ne olursa olsun insanlığa olan inanç ve umudunu kaybetmemek…

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Netflix Kıvanç Tatlıtuğ
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