Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer yeni evlerine taşındı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikah masasına oturmuştu.

Ünlüler bu evlerde yaşıyor!

1 / 116 Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

2 / 116 Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi.

3 / 116 Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çift Kemerburgaz'a taşındı.

4 / 116 Doğa tutkusu ve hayvan sevgilisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için aradığı evi Kemer Country'de buldu. Çift artık burada yaşayacak...

5 / 116 Başakşehirli futbolcu Arda Turan, üç yıl aşk yaşadığı Aslıhan Doğan ile 11 Mart Pazar günü evlendi. Eylem İpek Şafak, Benden Duymuş Olmayın köşesinde yazdı... Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki yeni yuvaları...

6 / 116 Arda Turan ve Aslıhan Doğan, İstanbul’daki Çubuklu Vadi Evleri’nden 25 bin liraya villa kiraladılar. Aslıhan Doğan, üç katlı lüks evlerinin dekorasyonu için 150 bin lira harcamış.

7 / 116 Arda Turan ise villanın geniş bahçesine ufak bir futbol sahası yaptırmış.

8 / 116 10 milyonluk villaya 800 bin TL'lik tadilat Işıl-Rüştü Reçber, Beykoz’dan 10 milyon TL’ye aldıkları havuzlubahçeli, 4 katlı villalarına taşındı.Işıl Reçber dekorasyonu A’dan Z’ye yeniledi. Rüştü Reçber eşinin evde her istediği değişikliği yaptırdı, lüks eşyalar için de kesenin ağzını açtı ve 800 bin TL harcadı.

9 / 116 10 milyonluk villaya 800 bin TL'lik tadilat Işıl Reçber birkaç gün önce de Zorlu’daki ünlü bir mağazadan aldığı yemek takımına da 28 bin TL ödedi.

10 / 116 10 milyonluk villaya 800 bin TL'lik tadilat Işıl-Rüştü Reçber’in lüks villasının dekorasyonu 2 ayda tamamlandı.

11 / 116 10 milyonluk villaya 800 bin TL'lik tadilat Işıl Reçber’in sehpasından moda kitapları eksik olmuyor.

12 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...

13 / 116 Kerimcan'ın kirası dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, evini değiştirdi. Durmaz, kararının nedenini Instory paylaşımları ile açıkladı.

14 / 116 Kerimcan'ın kirası dudak uçuklattı 'Evimi değiştiriyorum. Yeni ev güzel bir ev. Şimdi oraya gidiyorum. İçerisini bir kontrol edeceğim. İç mimar arkadaşım çalışıyor içinde. Almadım, kiraya çıktım haberiniz olsun. Beykoz tarafına taşınmamın tek sebebi Demet Akalın, Hatice Gönül, Fatih Ürek, Berkay... Onlar olmasa asla oraya gitmem.'

15 / 116 Kerimcan'ın kirası dudak uçuklattı Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, evin her bir köşesini detaylı olarak inceledi.

16 / 116 Kerimcan'ın kirası dudak uçuklattı Durmaz, 4 katlı ve 680 m2 olan evinde aylık 25 bin TL kira ödeyecek.

17 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren demet Şener, Levent'teki üç katlı villasını Instyle Home ekim sayısına açtı.

18 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... Şener'in iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evin kapısı geniş bir antreye açılıyor.

19 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... Zemininde tassos ve siyah mermer kullanılan antrenin duvarlarını renk renk tablolar süslüyor.

20 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... Yeşillikler içindeki villanın giriş katında bir kısmı yemek bölümü olarak tasarlanan devasa salon var.

21 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... Yemek köşesinde kullanılan aynalar, masa, tablolar, antika aksesuarlar tamamıyla Demet Şener'in seçimi...

22 / 116 İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler... Oldukça sade döşenen evin tamamında siyah ve beyaz renkleri hakim... Demet Şener'in evine ait tüm detaylar derginin ekim sayısında...

23 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Ünlü oryantal Tanyeli 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu.

24 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! 1996’dan bu yana yılın 6 ayını Avustralya'da geçiren Tanyeli evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Avustralya'nın en eski yerleşim merkezi olan Sidney'e taşınan Tanyeli, deniz manzaralı dairesini Instagram’da paylaştı.

25 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Takipçileri “Ev gerçekten senin mi, bu kadar zengin misin?” diye yazdı. Tanyeli “Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Yıllardır sahnelerde ter döktüm. Karşılığını aldım” dedi.

26 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli daha sonra Avustralya'da düğün yaptı.

27 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor!

28 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Modacı Nedret Taciroğlu ve iş adamı Ali Taciroğlu’nun kızı Yasemin Taciroğlu'nun, Abdülmecit’in sadrazamı için inşa edilmiş Sarıyer’deki ikinci derece tarihi eser yalısı InStyle Home Haziran sayımızda..

29 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Burası orijinaline uygun olarak tamamen yenilendi. Biz, satın aldıktan ancak altı yıl sonra içine yerleşebildik. Bina 1901’de Abdülmecit’in sadrazamı için yapılmış. Annemin dekorasyonunda emeği büyüktür." ünlülerin evleri , instyle home , ev

30 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Benim çocukluğum Bebek’te geçti. Sarıyer’e taşındıktan sonra burayı da çok sevdim. Huzurlu ve sakin bir hayat sunuyor çünkü."

31 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Burada herkesin kendine ait ferah yaşam alanları bulunuyor. Ben evdeysem ağırlıklı odamda vakit geçiririm. Tüm ailenin ortak buluşma noktası ise üst kattaki salondur."

32 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Hatta bunun için annem buraya vakti zamanında bir marangozhane bile kurdurmuştu. Detaylara çok önem verir. Örneğin evin tırabzanları Paris’teki Louvre Müzesi’nin metro durağından esinlenilerek tasarlanmıştır."

33 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Bu tarz bir evde büyümek doğal olarak dekorasyon zevkimi de etkiledi. Dekorasyona da yaş aldıkça ilgi duymaya başladım. Ben klasik tarzı kendime uzak bulmuyorum. Yüksek tavan ve geniş mekanlarda kendimi daha iyi hissediyorum. Gri ve antrasiti de renk olarak görmek isteyebilirim."

34 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Benim moda anlayışım doğal ve rock-chic’e yakındır. Ama böyle romantizm etkisinde olan kıyafetleri de seviyorum. Örgüler, pastel tonlar, çiçek ve kelebek desenler hem bizim koleksiyonda hem de benim tarzımda hakimdir."

35 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Demet Akalın, hayalini kurduğu yeni evine kavuştu. Ünlü şarkıcı Acarkent'te villa satın aldı.

36 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile yeni evinin önünde çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. 2000 m2 bahçe üzerinde 700 m2 oturma alanına sahip olan villaların fiyatı 4 milyon dolardan başlıyor...

37 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Engin Altan Düzyatan, eşi Neslihan alkoçlar ve oğlu Emir ile aylık 15 bin TL ödedikleri Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nden villa satın aldı.

38 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.Çift, iki ay önce satın aldıkları villaya haziran ayında taşınacak.

39 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! TV 8 ve TV 8,5 ekranlarında Survivor Ekstra ve Magazin 8’i sunan, model Esra Eron'un Ulus’ta kızı Alya ile yeni taşındığı çatı dubleksi maskülen ve modern tarzdaki evinin kapılarını InStyle Home Mayıs sayısına açtı.

40 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Daireyi emlakçı aracılığı ile buldum. İçine girdiğimde çok eskiydi ama mekanların genişliği ve evin aydınlık oluşu hoşuma gitti. Kendi zevkime göre baştan sona burayı yenileyince seveceğimi çok iyi biliyordum. En önemlisi kızımın okuluna da yakın.”

41 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Annem Meziyet De Andria dekoratördür. Ondan dekorasyon konusunda çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Burası yapılırken alanlarının ferahlığına ve yatak odamın otel süiti konforunda olmasına önem verdim.”

42 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Crystal ve Harmony isimleri altında iki koleksiyon halinde sunulan ürünlerimizin esansları Hollanda’dan geliyor.”

43 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Evde maskülen stil sevdiğime karar verdim. Yerde koyu gri seramikler ve salonda koyu parke hoşuma gidiyor.”

44 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Kızımı sabah erkenden okula yolladıktan sonra mutlaka spora vakit ayırırım. Bu pilates veya Belgrad Ormanı’nda koşu olabiliyor ruh halime göre.”

45 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Hatta bu durum kanaldaki arkadaşlarım tarafından espri konusu bile oluyor zaman zaman. Onlar abur cubur yerken benim kinoalı salatama takılmadan edemiyorlar.”

46 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Ben eriği bile tek başıma yerken güzel bir tabağa koyarak yerim. Bu durum misafirlere özel değil yani.”

47 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, evinin balkonundan çektiği videoyu, Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı. Akın'ın 180 derece Boğaz gören evi onlarca kişi tarafından beğenildi.

48 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Moda tasarımcısı Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi’nin evlendiklerinden beri yani sadece yedi aydır yaşadıkları Akatlar’da site içindeki modern, genç ve dinamik bir stile sahip çatı dubleksi daireleri InStyle Home Nisan sayısında.

49 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Çilek Mobilya ailesinin küçük kızı olan Selma, babasının mesleği mobilyacılık olduğu için dekorasyon ve tasarımla iç içe büyüdüğünü, fakat yine de moda aşkı ağır bastığı için kendi mesleğini bu yönde kurmaya karar verdiğini anlatıyor.

50 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Yedi aydır evli olan çift, düğünden hemen sonra buraya taşınmış. Çekim ekibinin kucağından inmeyen ve hepimizi kendine hayran bırakan Pomeranian cinsi köpekleri Patron ile şimdilik üç kişilik bir düzen kurmuşlar.

51 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Giriş katı; antre, salon, mutfak, misafir tuvaleti ve içinde geniş bir giyinme odası bulunan yatak odasına ayrılmış evde dengeli bir renk ve stil dağılımı öne çıkıyor.

52 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Koyu renklerin hakimiyetine mermer, pirinç ve gold detaylar ışıltı katıyor.

53 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Geometrik ve modern mobilya seçimlerini eşiyle birlikte yapan Selma Çilek, mekana uygun yaptırılan eşyaların, daireye kullanım kolaylığı kattığını vurguluyor. Röportajın ve çekimin devamı InStyle Home Nisan sayısında!

54 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Selma Çilek'in en yakın dostlarından biri oyuncu Sinem Kobal. Güzel oyuncu neredeyse katıldığı davetlerin tümünde ünlü modacının imzasını taşıyan elbiselerle boy gösteriyor.

55 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Evliliklerinin 32. yılını kutlayan Selami-Didem Şahin lüks dairelerinin kapısını InStyleHOME Dergisi'ne açtı

56 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Beşiktaş’ta oturdukları apartman dairesi kentsel dönüşüme girince, 4. Levent’e taşınan çift iç mimar Dilara Çarşıbaşı Kutay ile çalışmış.

57 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Didem Şahin : Evimde antikayı özellikle istemedim. Çünkü başkalarına ait enerjinin evde dolaşmasını tercih etmem.

58 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "En büyük keyfimiz Selami ile tavla oynayıp kahve içmek."

59 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Bu arada Selami ve ben düzen, temizlik hastayız. Ev hep mum gibidir”

60 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Yatak odasını didem Şahin dekore etmiş.

61 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Selami Şahin “eşim mutfakta harikalar yaratır” diyor.

62 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Üç yıl önce Adı Mutluluk dizisinde birlikte oynayan ve geçtiğimiz yıl dünya evine giren oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım, Acarkent’te yeşillikler içindeki bahçe dubleksi dairelerini InStyle Home Mart sayısına açtı.

63 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Daha önceki ev bizim için fazla büyüktü. İçinde rahat edebileceğimiz, bizi yansıtan kompakt bir ev arayışındaydık. Emlakçı burayı gösterdiğinde Kaan ile birbirimize bakıp, aynı anda doğru evde olduğumuzu hissettik ve üst kata bile bakmadan evi tutmaya karar verdik.”

64 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Sadece renkleri ile oynadık o kadar. Alt katta griye, yatak odalarında koyu kobalt maviye yöneldik.”

65 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Günlük hayatımda sade seçimler yapan biriyim. Bu dekorasyon zevkime de yansıyor bence.”

66 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Dışarı çıkmak yerine evde takılmayı tercih ediyoruz daha çok.”

67 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Elimin lezzetli olduğunu, pilavı iyi yaptığımı söylerler. Kaan da omletler konusunda başarılıdır.”

68 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası var. Çatıda büyük bir banyonun da bulunduğu yatak odası mevcut. Bahçe ve garaj parti alanı gibi düzenlenmiş.

69 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Çağla Şıkel, "Emre dekorasyona benden meraklı. Evli olduğumuz dönemde birlikte almıştık. Emre'den sonra bir şeyi değiştirmedim. Duvara astığımız aile fotoğraflarımız duruyor. Salonun dekoru çocuklar için değişiyor. Örneğin kanepeler çekilince; salon paten yada futbol sahasına dönüşüyor" dedi.

70 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Taşı, yaşadığım mekanda böyle görmeyi seviyorum. Ahşapla güzel bir birliktelik oluşturuyor.”

71 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Bizden önce iş yeri olarak kullanılan bu ev soğuk bir görünümdeydi. İçinde bir takım değişikliklerle bugünkü sıcak havasına kavuştu.”

72 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Alışık olduğumuz evler gibi değildi. Odalara geçişler sürprizli burada. Nereden neyin çıkacağı tahmin edilmiyor.”

73 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Kanalda işim biter bitmez hemen eve gelirim. Çocuklar da okuldan dönmüş olur z. İş dışındaki tüm zamanım onlarla olmak üzerine kurulu diyebilirim.”

74 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “En geç akşam 10 gibi uyurum. Ama yatmadan önce mutlaka başucumdaki kitabı elime alırım.”

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80 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı. Şoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldı. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadı.

81 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Şoray, üç katlı villasında ödül ve plaketleri için özel bir oda ayırdı. Ünlü sanatçı, yürümekte zorlandığı için de eve asansör yaptırdı. Teraslı olan kata yerleşen Şoray, kızı Yağmur'a da orta katı tahsis etti.

82 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Sanatçı, evin bir odasını ödüllerine ayırdı. Bahçıvana gerek duymayan Türkan Şoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti.

83 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Şirin'in harikalar diyarı Reklam sektörünün öncü isimlerinden Şirin Ediger, kızı İstanbul’la yaşadığı evinin kapılarını ELLE Decoration dergisine açtı. Ediger, Levent’te bir sitede yer alan apartman dairesini sanattan ilham alarak, bitkiler ve hayvan karakterleriyle bir masal diyarına dönüştürmüş.

84 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Hayatın karşımıza ne zaman ne çıkaracağını bilmek imkansız. Sadece güzel sürprizlerle karşılaşma ihtimali bile yaşamdan keyif almamızı sağlıyor. Şirin Ediger’in 2014 sonbaharında taşındığı yeni evi de işte böyle güzel bir sürpriz. Karşısına şans eseri çıkmış. Ediger, sitenin merkezi konum ve pratik kullanım gibi avantajlı yanlarını düşünerek, hızlıca onaylayarak taşınmış ama bize acele de olsa çok doğru bir karar olduğunu anlatıyor.

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86 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! EVDE FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK Ediger sıcakkanlı yaşam kozasını kızı İstanbul Bayülgen ve toy poodle cinsi Çikolata isimli köpeğiyle paylaşıyor. Evin kullanım alanı yaklaşık 140 metrekare. Salon, mutfak, banyo, ebeveyn odası, çocuk odası ve yardımcı odasından oluşuyor. Dekorasyonu için Ediger, mimar Yavuz Çelenk’ten destek aldığını söyleyen Ediger, “Evin dekorasyonunu ben yönettim ama gereken yönlendirmeler için mimarımızla beraber hareket ettik. Yavuz Çelenk daha çok kırma-dökme işleriyle ilgilendi. Tüm tadilat ve dekorasyonun bitişini iki ay olarak planlasak dahi çalışmalar 4-5 ay sürdü. Eve ilk girdiğimizde çok hamdı ve düzen olarak bana uygun değildi. Dolayısıyla odalar birleşti, formasyonları ve fonksiyonları değişti. Büyütmek amaçlı değil ama daha çok fonksiyonel olarak değişiklikler yapıldı. Örneğin giyinme odası olarak ek bir oda, benim yatak odama bağlandı” diye konuştu.

87 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! YENİ HAYATIM, KIZIM VE ÖZGÜRLÜKTEN İLHAM ALDIM Dekorasyonda ilham kaynaklarını ise ünlü reklamcı, şöyle anlattı: “Evin dekorasyonunda ilhamım yeni hayatım, kızım ve özgür olmak oldu. Belli bir tarzı özellikle dekorasyonda uyguladım diye bir şey yok çünkü giyimimde de olduğu gibi sadece sevdiğim parçaları bir araya getirdim. İçimden geldiği gibi hareket ettim. Elbette ki fonksiyonelliğe, konfora ve göze hoş görünmesine de dikkat ettim. Sonuçta çocuklu bir ev olduğu için düzenimiz pratik olmalıydı. Mobilyaların hem rahat, hem de göze hitap eder olmasını tercih ettim. Evin hazırlıklarını yaptığımız dönem bir mavi merakım vardı. O yüzden renk seçimleri biraz onun çerçevesinde gelişti. Aydınlatmalarda mimarımızla beraber çalıştık. Aplik, abajur, sarkıt ve spotlarla aydınlatma sistemini çözdük.”

88 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! DEKORASYONA VE TASARIMA MERAKLIYIM Ediger, her ne kadar dekorasyonda belli bir tarza sahip olmadığını söylese de 50’lerin ve 60’ların retrospektif duygusunu objeleri sevdiğini dile getiriyor. “Aslında dekorasyona ve tasarıma meraklıyım. Bu konudaki yayınları da takip ederim. 20’nci yüzyılın başında yaşamış Marcel Breuer ve Ray&Charles Eames gibi tasarımcıların işlerini ve Case Study Houses denilen 1945 ile 1966 arası yıllara ait tek katlı mimari yapıları çok beğeniyorum. Belki bu 15 yıldır reklam sektöründe olduğum içindir” diyen Ediger, evin perdelerinde kadife ve keten tercih etmiş. Antre, mutfak, koridor ve banyo hariç alanlar parke ile kaplanmış. Salonda bir ipek ve ebeveyn yatak odasında kenarı bordürlü bir halı mevcut.

89 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Sanat İstanbul’la hayat buluyor Sanat ise evde Ediger’in kızı İstanbul Bayülgen’in eserleriyle hayat buluyor. Küçük yaştan sanatçı ruhunu ve kişiliğini belli eden resimlere salonda rastlıyoruz. Salonda Hunt Slonem’a ait tabloya yer verilmiş. Ayrıca, yemek bölümündeki 1972 yapımı Semiha Berksoy tablosu da anne-çocuk temasıyla dikkat çekiyor. Şirin Ediger, sözlerini “Şu sıralar sadece İstanbul, iş ve sporun etrafında dönen bir yaşam sürüyorum” diyerek tamamlıyor.

90 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! KISA KISA “Dekorasyon” dendiğinde aklınıza ilk gelen şey nedir? - Çok ilgili olduğum bir alan. Hatta endüstriyel tasarım ve tasarım tarihi yakından takip ettiğim konulardır. Evimde tasarımı öne çıkararak konforu, kişisel keyfi ve birleştirmeci stilimi yansıtan bir dekorasyon formülü uyguladım.

91 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Peki ya aile? - Benim için hayattaki en önemli şey; çok güzel bir ailem var. Keşke daha da geniş olsa! Ben tek çocuğum ve benim de tek çocuğum var. O yüzden geniş ailelere hep çok özeniyorum.

92 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! 45. sanat yılını yeni piyasaya çıkardığı ‘Yeniden Yeni Yine’ albümü ile kutlayan Nilüfer; kızı Ayşe Nazlı, 11 kedisi ve iki köpeği ile yaşadığı Beykoz Acarkent’teki 4 katlı havuzlu villasının kapılarını Instyle Home'a açtı.

93 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Burada kızım, kedilerim ve köpeklerimle konforlu ve kalabalık bir hayat kurduk kendimize.”

94 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Acarkent, adı gibi kendi içinde küçük bir şehir. Her şey elimin altında. Şehre inmeden birçok işimi buradan halledebiliyorum. Yeşillikler içinde ve havası tertemiz. En önemlisi kızım Ayşe Nazlı’nın okuluna çok yakın.”

95 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! “Kadifenin sebebi kediler. Çünkü tırnak geçiremedikleri tek kumaş.On yıl önce resim yapma merakı başladı bende. Geçen yıl ressam Mahir Güven’in atölyesinde akademiye hazırlanan öğrencilerle birlikte ben de resim dersleri aldım. Şu sıralar biraz ara verdim gerçi ama yine başlamayı planlıyorum. Hatta ileride evin bir odasını atölye haline getirebilirim.”

96 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Nilüfer; 2015 yılında kaybettiği yakın dostu Kayahan'ın piyanosunu evin baş köşesine koymuş.

97 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu sahibi olduğu Ataşehir, Andromeda Gold’un 51. katındaki dairesinin kapılarını açtı.

98 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! ‘Lüks ve yüksek residence’ kategorisinde dünyanın en iyilerinden biri seçilen evi, iç mimar Sezen Ulubay dekore etti.

99 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Ağaoğlu, Avrupa saraylarından esinlenilerek tasarlanan dairesine “Yeni sarayım” diyor.

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102 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! 360 DERECE İSTANBUL MCD’nin kurucusu ve Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya evinin kapılarını Instyle Home'a açtı.

103 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Esra Oflaz, ailesiyle birlikte şehir merkezinde konumlanan modern bir rezidansın 580 m2’lik apartman dairesinde yaşıyor.

104 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! 360 derece İstanbul ve Boğaziçi manzarasına hakim olan dairenin dış cephesi yekpare cam olarak tasarlanmış.

105 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Aile, evin tüm dekorasyonu ve yaşama uyarlanmasıyla ilgili olarak mimar Eren Yorulmazer ile işbirliği yapmış. Altı oda ve bir salon olarak hazırlanmış yaşam alanlarına kitaplık ve çalışma alanı için bir galeri katı eklenmiş.

106 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Evin tamamında metal renkler tercih edilmiş. Zeminlerde ise mermer kullanılmış. ünlülerin evleri , instyle home , ev

107 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Gönlüm’lerin 600 metrekarelik villası Galatasaraylı basketbolcu Kerem Gönlüm ile eşi Elif Gönlüm, İstinye sırtlarındaki 4 katlı, 600 metrekarelik villanın kapısını Instyle Home Dergisi’ne açtı.

108 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Elif Gönlüm ‘Çocuklardan sonra Ulus’taki evimize sığamadık. Buraya taşındık. Aslında şu an ara yerdeyiz.Çünkü Kemerburgaz’da yapımı devam eden evimiz henüz bitmedi ’diyor.

109 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Elif Gönlüm çatı katını çalışma ofisi haline getirmiş. Burada şiirler yazıyor, nefes terapisi üzerine çalışmalar yapıyor

110 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! BACASI TÜTEN GÜZEL EVİM Instyle Home ekibi, “Hayat Devam Ediyor” dizisinin oyuncularından Şenay Gürler’in Kanlıca’daki evine misafir oldu. Geniş bahçesinden içeri girdiğiniz anda huzur ve mutluluk yayan bu sempatik ev, ikinci dereceden tarihi eser aynı zamanda...

111 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Yağmurlu ve soğuk bir kış günü Şenay Gürler’in Kanlıca’da yaşadığı evi ziyaret ediyoruz. Kapıda bizi Gürler’in cana yakın köpeği Alman kurdu Ajan havlayarak karşılıyor. Geniş bahçesinden yol alarak, meyve ağaçlarının arasından geçip beyaz ahşap eve varıyoruz. Gürler, tüm sempatikliği ile karşımızda. Bir gün öncesinde yoğun set programı olduğu için az uyumuş. Ama yine de enerjik ve dinamik bir hali var. “Neyse ki uykusuzluğa dayanıklıyımdır” diyerek söze başlıyor evinin mutfağında sabah çayını keyifle yudumlarken. Fırınından, yardımcısının hazırladığı poğaça ve ıspanaklı börek kokuları yayılıyor. Evde en çok burada vakit geçiriyor. “O yüzden ilk iş geniş bir oturma grubu yaptırdım” diyor Gürler. O da mükellef bir kahvaltı yapmadan asla güne başlayamayanlardan. “Bahçemdeki organik tarlamın mahsulleri kahvaltı tabağımda olmalı mutlaka” diyor.

112 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Bahçesine aşık oldum" Buraya dört yıl önce taşınmış. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine haberdar olmuş evden. “Bahçesine aşık oldum. Öncesinde Kanlıca ile ilişkim meşhur yoğurdunu yemekten öte değildi. Tabii Sezen Aksu şarkılarından da burayı bilirdim” diye neşeyle anlatıyor. Avrupa Yakası’nda ev ararken buraya taşınmak onun için de sürpriz olmuş. “Arkadaşlarımın çoğu Cihangir’de yaşıyor. Orayı da çok seviyorum. Zaten burasıyla beraber dönüşümlü yaşadığım bir evim daha var orada. Şehirde kalmak istediğim zamanlar kullanıyorum daha çok” diyor. İstanbul’un siluetini ve denizi gören bir evmiş o. “Burada ise bambaşka, nostaljik ve eski mahalle kültürünün hakim olduğu bir atmosfer hakim. Bu denge hoşuma gidiyor” diyor.

113 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! "Bavulumu aldım ve içine girdim" Dört katlı 700 m2 bahçe içinde bulunan 160 m2’lik ev, sefer tası gibi konumlanan birbirinden bağımsız mekânlardan oluşmuş. Alt katlarda yatak, çalışma odası ve banyo, bodrum katında giyinme odası ve çamaşırhane konumlanmış. Girişte açık renkte dekore edilen salon var. Dört basamak çıkınca evin geniş mutfağı ve misafir banyosuna varılıyor. Üst katta Gürler’in en sevdiği olduğunu söylediği sedirli odası ve hemen yanında bir banyo bulunuyor. Eve taşındığında içinin bakımlı olduğunu belirtiyor. “Bavulumu aldım ve içine girdim. Benden önce burada yaşayanlar zaten evin içini iyice elden geçirmişlerdi” diyor.

114 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Homeland dizisinde takılmış durumdayım Peki bir tatil gününü nasıl geçiriyor evinde? “Sabahları çok erkenciyim. Köpeğim Ajan ile önce sahilde uzun bir yürüyüşe koyuluruz. Sonra eve gelip kahvaltı yaparken mutfakta mail’lerime bakarım. Buraya çok arkadaşım ziyarete gelir. Özellikle yazın bahçede mangal keyfi ve brunch pek güzel olur. Sedirli odamda dizi izlemeye bayılırım. Kriminal diziler severim. Son zamanlarda Homeland adlı diziye takılmış durumdayım” diye anlatıyor. Vakit bulursa evde yemek yapmayı da seviyor: “Ben yengeç burcuyum. Malum, eve de mutfak işlerine de meraklıdırlar.” Fırında balık en sevdiği yemeklerin başında geliyor. “Kandilli’de iyi bir balıkçım var. Ondan alırım hep” diyor.

115 / 116 Ünlüler bu evlerde yaşıyor! Müslüm Baba'ya kim hayır diyebilir Evde müzik seti genelde açık. Caz, klasik ve bazen de arabesk... “Müslüm Baba’ya kim hayır diyebilir ki” diyor neşeyle. Tatil için Çıralı ve Tekirova’daki Sundance gibi sakin yerleri tercih ediyor. “Araba kullanmayı çok seviyorum oralara giderken. Bir de Saint Petersburg, New York, Prag ve Paris var sevdiğim şehirlerden” diyor gözleri parlayarak. Bu yılbaşı ilk defa gideceği Barselona için çok heyecanlı gözüküyor. “En az 10 gün kalmak kaydıyla yeni yerleri keşfetmek harika bir his” diyor ve ekliyor: “Gitme duygusu müthiş ama evime dönmek kaydıyla!” Günün sonunda dediği şey hep aynı çünkü: “Evim, evim bacası tüten güzel evim.”