Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'dan derbi yorumu

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının ilginç bir hal aldığını ifade eden Yılmaz Erdoğan, "Yarış çok ilginç bir hale geldi bence, futbolun marka açısından dolayı güzel oldu. Uzun süre önde giden Başakşehir galiba yorulmuş gibi görünüyor. Beşiktaş'ın da yükselen bir grafiği var. Grafiği yukarı doğru giden tek takım Beşiktaş. Ancak puan olarak çok az geride olan bir takım. Uzun zamandır bir derbiyi bu kadar merak etmemiştim. Gönlüm Beşiktaş'ın kazanmasından yana ancak öncelikle güzel bir futbol olsun. Sonuçta biz bu maçları her sene oynayacağız. Her maçta güzel futbol izleyemiyoruz. Öncelikle güzel bir futbol izleyelim. Beşiktaş'ın maçlarında futbol çok güzel gidiyor. Galatasaray'ın saha avantajı var, Beşiktaş da formda. Bakalım ne olacak" diye konuştu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Tartışmaların boş olduğunu Burak Yılmaz performansıyla gösterdi. Bence anlamsız bir tartışmaydı" dedi.

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