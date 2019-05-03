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Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'dan derbi yorumu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, derbi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'dan derbi yorumu

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının ilginç bir hal aldığını ifade eden Yılmaz Erdoğan, "Yarış çok ilginç bir hale geldi bence, futbolun marka açısından dolayı güzel oldu. Uzun süre önde giden Başakşehir galiba yorulmuş gibi görünüyor. Beşiktaş'ın da yükselen bir grafiği var. Grafiği yukarı doğru giden tek takım Beşiktaş. Ancak puan olarak çok az geride olan bir takım. Uzun zamandır bir derbiyi bu kadar merak etmemiştim. Gönlüm Beşiktaş'ın kazanmasından yana ancak öncelikle güzel bir futbol olsun. Sonuçta biz bu maçları her sene oynayacağız. Her maçta güzel futbol izleyemiyoruz. Öncelikle güzel bir futbol izleyelim. Beşiktaş'ın maçlarında futbol çok güzel gidiyor. Galatasaray'ın saha avantajı var, Beşiktaş da formda. Bakalım ne olacak" diye konuştu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Tartışmaların boş olduğunu Burak Yılmaz performansıyla gösterdi. Bence anlamsız bir tartışmaydı" dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ: GÜZEL BİR MAÇ OLSUN, SKOR TEFERRUAT

Herkes için güzel bir sezon geçtiğine dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, "Ligde işler kızıştı. Öncelikle ligdeki tüm takımlara başarılar diliyorum. Tertemiz maçlar olsun. Kazasız, belasız bitirmelerini temenni ediyorum. Şu anda sıcak bir dönem. Liderin her an değişebileceği bir pozisyon var. Puanlar çok önemli. Bütün takımların taraftarları şu anda kitlenmiş, takımların birbirleriyle yapacağı son maçlara bakıyor. İyi olan, hak eden kazansın. Bence güzel bir sezon oldu. Keyifli, renkli bir sezon geçti" ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN GALATASARAY'IN 2-1'LİK GALİBİYETİ"

Derbi hakkında da görüşlerini aktaran Kıvanç Tatlıtuğ, "Gollerin tahminlerini futbolcular üzerinden yapmaktan ziyade, sürprizler çıkabileceği için futbolcular üzerinden yapamıyorum. Gönlümden geçen tahmini bir skor var. O da 2-1 Galatasaray'ın kazanması yönünde. Tabii ki bu benim tahminim. Sonuçta güzel, centilmenlik dolu, hem oyuncuların hem izleyenlerin keyif aldığı tertemiz, son derece güzel bir maç olsun. Tüm temennim bu aslında, skor teferruat" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Beşiktaş spor toto süper lig Kıvanç Tatlıtuğ Yılmaz Erdoğan

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