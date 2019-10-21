Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla beğeni rekoru kırdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Tatlıtuğ'un yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
2,8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafa İngilizce olarak "Kral" notunu ekledi.
Tatlıtuğ'un yeni imajını yayınladığı fotoğraf 15 dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı.
Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'i aldattığı iddia edilmiş ve yakışıklı oyuncu bu iddialara ateş püskürmüştü.
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