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Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla beğeni rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajını paylaştığı fotoğraf beğeni rekoru kırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla beğeni rekoru kırdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Tatlıtuğ'un yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

2,8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafa İngilizce olarak "Kral" notunu ekledi.

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Tatlıtuğ'un yeni imajını yayınladığı fotoğraf 15 dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı.

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Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'i aldattığı iddia edilmiş ve yakışıklı oyuncu bu iddialara ateş püskürmüştü.


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