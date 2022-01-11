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Kıvırcık Ali kimdir, neden öldü? Kıvırcık Ali aslen nereliydi, ne zaman vefat etti?

11.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvırcık Ali ismiyle bilinen ünlü şanatçı ve bağlama ustası Ali Özütemiz, bugün ölümünün 11. yıl dönümünde anılıyor. Türk Halk müziğinin usta isimlerinden Kıvırcık Ali, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Peki Kıvırcık Ali kimdir, neden öldü? Kıvırcık Ali aslen nereliydi, ne zaman vefat etti? İşte merak edilenler...

Kıvırcık Ali kimdir, neden öldü? Kıvırcık Ali aslen nereliydi, ne zaman vefat etti?

Pek çok ölümsüz esere imza atmış olan Kıvırcık Ali, mezarı başında çiçeklerle ve fotoğraflarla anıldı. Kıvırcık Ali'nin 11. ölüm yıl dönümünde sevilen sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Kıvırcık Ali kimdir, neden öldü?

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968 tarihinde Turhal, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşan Kıvırcık Ali, aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çalmıştır. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özütemiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a gelmiş ve burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çalmıştır, aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayımlanacak olan üç adet albüm kaydetmiştir. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması sebebiyle almıştır.

Özütemiz 1988 yılında Şadıman Baş ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 2 çocuğu olan Kıvırcık Ali, sonrasında 22 Ocak 2010 arihinde Aslı Güven ile nikah masasına oturmuştur.

KIVIRCIK ALİ NASIL ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı, 11 Ocak 2011 tarihinde Büyükçekmece, İstanbul'da kendi kullanmış olduğu aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ölümünün sonrasında aynı yıl ise Onbir Bir İkibinonbir / Veda isimli stüdyo albümü yayımlanmıştır ve bu albüm ticari başarı elde etmiştir.

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Kıvırcık Ali
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