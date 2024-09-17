Kıvrımlı model Ashley Graham vücudunu saran elbisesiyle peş peşe poz verdi! 'Dünyanın en seksi kadını'

MYNET- Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defileler ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan kıvrımlı model bu defa vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Renkli ve desenli elbisesiyle sade pozlar veren ünlü model bu haliyle bile büyük beğeni topladı.

Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'gerçekten harika', 'dünyanın en seksi kadını', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.