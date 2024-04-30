Kıvrımlı model Demi Rose cesur pozuyla sosyal medyanın diline düştü! Arkasını gösterince...

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

Rose her fırsatta kıvrımlı fiziğini sergiliyor ve bu konuda hiç de çekingen değil. Ünlü isim bu kez Instagram hesabından siyah dekolteli mini bluzuyla poz verdi. Arkasını dönüp poz verince sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

"HEP GÜZEL"

Ünlü isme "Hep güzel", "Bunu kadını çok beğeniyorum", "Fazla açık" gibi yorumlar yapıldı.







