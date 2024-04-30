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Kıvrımlı model Demi Rose cesur pozuyla sosyal medyanın diline düştü! Arkasını gösterince...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 11:40
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren büyük beden model Demi Rose bu kez son paylaşımıyla çok konuşuldu. Instagram hesabından siyah dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Kıvrımlı model Demi Rose cesur pozuyla sosyal medyanın diline düştü! Arkasını gösterince...

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

demiroseeeeeeeeee

Rose her fırsatta kıvrımlı fiziğini sergiliyor ve bu konuda hiç de çekingen değil. Ünlü isim bu kez Instagram hesabından siyah dekolteli mini bluzuyla poz verdi. Arkasını dönüp poz verince sosyal medyada gündem oldu.

demirose666

Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

"HEP GÜZEL"

Ünlü isme "Hep güzel", "Bunu kadını çok beğeniyorum", "Fazla açık" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Demi Rose sosyal medya Model
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