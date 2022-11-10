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Kıyafet eş anlamlısı nedir? Kıyafetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafet kelimesi neredeyse her gün karşımıza çıkar. Bir nesneyi karşılayan bu sözcüğün anlamı pek çeşitli değildir. Net bir ifadesi olan kıyafet kelimesi de eş anlamlı kelimeye sahiptir. Kıyafet kelimesi Türkçede en yaygın kullanılan, temel kelimelerden biridir. Kıyafet kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bu kelime günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasındadır. Kıyafet eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıyafet eş anlamlısı nedir? Kıyafetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Arapçadan geçen kıyafet kelimesi, Arapçada "kılık, dış görünüm" gibi anlamlara gelen "ḳiyāfet" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde "görünüm" anlamında kullanılsa da zaman içerisinde "giysi, kılık kıyafet" anlamının kullanımı yaygınlaşmıştır. Kıyafet kelimesi bir bedende genellikle esas amacı mahrem yerleri kapatmak ve kişinin üşümesini önlemek için kullanılan kumaş parçasıdır. Günümüzde bu kumaş parçası erkek veya kadın modasına uygun olarak bir statü temsil edecek biçimde veya kişinin tercih ettiği tarzı yansıtacak şekilde farklılaşabilir. Etek, pantolon, elbise, ceket, mesleki üniformalar, dini amaçla kullanılan örtüler gibi unsurlar kıyafet kelimesi ile karşılanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kıyafet kelimesinin anlamları:

  • Giysi
  • Resmî giysi

Kıyafet kelimesi, anlamını tam ve net biçimde karşılayan eş anlamlılara sahiptir. Kıyafet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yaygın olarak bilinmektedir. Kıyafet kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

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Kıyafet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıyafet eş anlamlısı olan sözcük "giysi"dir. "Giyim" kelimesi de kıyafet anlamında kullanılsa da tam olarak aynı anlamda değillerdir. Benzer anlamı karşıladıkları için eş anlamlı olarak sayılabilir. Kıyafet kelimesinin eş anlamlıları olan "giyim" ve "giysi" kelimeleri giymek fiilinden türetilen isimlerdir.

Kıyafet, giyim, giysi gibi sözcükler, bedeni örtmek, belirli bir stili yansıtmak, bedenin üşümesini engellemek, belirli bir statüyü veya grubu sembolize etmek amacıyla çeşitli türde kumaşlardan ve farklı dikim teknikleriyle hazırlanmış parçaları ifade etmek için kullanılır.

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Kıyafetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyafetin eş anlamlısı olan giysi ve giyim kelimeleri ile örnek cümleler kurulacak olursa şu cümleleri örnek verebiliriz:

  • Bu giyim tarzı sana pek yakışmamış, yaşına daha uygun ve seni enerjik gösterecek daha renkli giysiler tercih etmelisin.
  • Tiyatroda bir askeri canlandıracağım için bedenime tam oturan bir askeri giysiye ihtiyacım olacak.
  • Cenazelerde, ölen kişinin yakınlarına saygı olarak yas rengi olan siyah renkli giysiler tercih edilmelidir.
  • Bu her ne kadar bir eğlence etkinliği olsa da oldukça saygın insanlar orada bulunacak, etkinliğin hitap ettiği kitle gereği biraz daha resmi giyim tarzı tercih etmelisin.
  • Dolabımdaki giysilerin çoğu bana artık olmuyor. Artık büyüdüğüm için bu giysilerin ölçüleri bana küçük ve artık bu giyim tarzı bana hitap etmiyor.
  • Gardırobumdaki giysileri en yakın zamanda yenilemek istiyorum.
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