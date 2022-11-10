Kıyafet eş anlamlısı nedir? Kıyafetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Arapçadan geçen kıyafet kelimesi, Arapçada "kılık, dış görünüm" gibi anlamlara gelen "ḳiyāfet" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde "görünüm" anlamında kullanılsa da zaman içerisinde "giysi, kılık kıyafet" anlamının kullanımı yaygınlaşmıştır. Kıyafet kelimesi bir bedende genellikle esas amacı mahrem yerleri kapatmak ve kişinin üşümesini önlemek için kullanılan kumaş parçasıdır. Günümüzde bu kumaş parçası erkek veya kadın modasına uygun olarak bir statü temsil edecek biçimde veya kişinin tercih ettiği tarzı yansıtacak şekilde farklılaşabilir. Etek, pantolon, elbise, ceket, mesleki üniformalar, dini amaçla kullanılan örtüler gibi unsurlar kıyafet kelimesi ile karşılanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kıyafet kelimesinin anlamları:

Giysi

Resmî giysi

Kıyafet kelimesi, anlamını tam ve net biçimde karşılayan eş anlamlılara sahiptir. Kıyafet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yaygın olarak bilinmektedir. Kıyafet kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Kıyafet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıyafet eş anlamlısı olan sözcük "giysi"dir. "Giyim" kelimesi de kıyafet anlamında kullanılsa da tam olarak aynı anlamda değillerdir. Benzer anlamı karşıladıkları için eş anlamlı olarak sayılabilir. Kıyafet kelimesinin eş anlamlıları olan "giyim" ve "giysi" kelimeleri giymek fiilinden türetilen isimlerdir.

Kıyafet, giyim, giysi gibi sözcükler, bedeni örtmek, belirli bir stili yansıtmak, bedenin üşümesini engellemek, belirli bir statüyü veya grubu sembolize etmek amacıyla çeşitli türde kumaşlardan ve farklı dikim teknikleriyle hazırlanmış parçaları ifade etmek için kullanılır.

Kıyafetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyafetin eş anlamlısı olan giysi ve giyim kelimeleri ile örnek cümleler kurulacak olursa şu cümleleri örnek verebiliriz: