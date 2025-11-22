Mynet Trend

Kıyamet balığı sahile vurdu, görenler şaşkına döndü!

Tazmanya’da Penguin kasabasında köpeklerini gezdiren bir adam sahilde parlak bir deniz canlısıyla karşılaştı. Şaşkına dönen adam balığın çenesinde ve baş kısmında dalgalı, yelpaze benzeri uzantılar bulunduğunu ve daha önce böyle bir canlı görmediğini söyledi.

Tazmanya’nın kuzeybatısındaki Penguin kasabasında sabah yürüyüşü yapan Tony Cheesman, sahilde parlak gümüş renkli dev bir canlıyla karşılaştı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ!

"Daha önce böyle bir şey görmemiştim." diyen adam deniz canlısını görünce adeta dondu kaldı. Macquarie Üniversitesi’nden Prof. Culum Brown, sahile vuran canlıyı büyük ihtimalle dev kürek balığı olarak tanımladı.

HASTA YA DA ÖLMEK ÜZEREYKEN ÇIKIYOR

Brown’a göre bu balıklar genellikle 200 ila 1500 metre derinlikte yaşıyor ve yalnızca hasta veya ölmek üzereyken yüzeye çıkabiliyor. Efsaneye göre bu balıkların ortaya çıkması, deprem ya da tsunami gibi büyük felaketlerin yaklaştığına işaret ediyor.

