Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi konusu nedir?

"Kıyamet filmi konusu nedir?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Victor Danell'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kıyamet' filminde 'Alex' karakterini Christoffer Nordenrot canlandırmakta. 'Anna' karakterine ise Lisa Henni hayat veriyor. Peki Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christoffer Nordenrot,

Lisa Henni,

Jesper Barkselius,

Pia Halvorsen.

KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıyamet filmi, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile tekrardan bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu almakta. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürmekte olduğu dünyada insanların tek amacı ise hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşacaktır.

Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıya kalmıştır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişecektir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile tekrardan bir araya gelebilecek midir?

