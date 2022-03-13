Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi konusu nedir?

Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi konusu nedir?

13.03.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonda yayınlanacak olan Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 senesinde vizyona giren yapımda insanlık büyük bir tehlike altına girmiştir. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı ise hayatta kalmayı başarmaktır. Peki bilim kurgu ve aksiyon türünde vizyona giren Kıyamet filminin konusu nedir? Kıyamet filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi konusu nedir?

"Kıyamet filmi konusu nedir?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Victor Danell'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kıyamet' filminde 'Alex' karakterini Christoffer Nordenrot canlandırmakta. 'Anna' karakterine ise Lisa Henni hayat veriyor. Peki Kıyamet filmi oyuncuları kimler?

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christoffer Nordenrot,
Lisa Henni,
Jesper Barkselius,
Pia Halvorsen.

KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıyamet filmi, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile tekrardan bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu almakta. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürmekte olduğu dünyada insanların tek amacı ise hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşacaktır.

Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıya kalmıştır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişecektir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile tekrardan bir araya gelebilecek midir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünya onu konuşuyor! 15 ülkeden talep geldiTüm dünya onu konuşuyor! 15 ülkeden talep geldi
Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...
Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…Kapanacağını duyunca kapısında sıraya girdiler…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Bomba yorum! "Parayı veren şaplak atıyor"

Bomba yorum! "Parayı veren şaplak atıyor"

Pis Yedili'nin Albino PC'sini görenler şaşkına döndü! "Aynı kişi mi?"

Pis Yedili'nin Albino PC'sini görenler şaşkına döndü! "Aynı kişi mi?"

Örgü bikinisiyle göz kamaştırdı! Hawaii eteği giyip...

Örgü bikinisiyle göz kamaştırdı! Hawaii eteği giyip...

Kocasını gören inanamadı! 12 yaş küçük oyuncu çıktı

Kocasını gören inanamadı! 12 yaş küçük oyuncu çıktı

Ayrılığın nedeni şoke etti! Meedo'dan karşı hamle

Ayrılığın nedeni şoke etti! Meedo'dan karşı hamle

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.