Kıyamet kopacak demişti! Sahte peygamber tutuklandı

Gana’da, sosyal medyada "tufan kehaneti" iddialarıyla gündeme gelen ve "Ebu Nuh" adıyla tanınan Evans Eshun, kamuoyunu yanıltıcı içerik yaydığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Akra’daki Adentan Bölge Mahkemesi, 33 yaşındaki Eshun’un yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma ve sahte haber yayma suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRMEDEN GEÇECEK

Mahkeme heyeti, ilk duruşması görülen Eshun’un yargılamaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Pantang Psikiyatri Hastanesi’nde psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti. Psikiyatrik raporun bir sonraki duruşma öncesinde mahkemeye sunulması istendi. Duruşma, 16 Ocak'a ertelendi.

