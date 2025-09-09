Mynet Trend

'Kıyamet Radyosu'ndan korkutan yayın! Gizemli mesajlar yolladı

Soğuk Savaş döneminden kalma gizemli bir radyo istasyonu, yıllar sonra yeniden yayın yaparak 2 şifreli mesaj geçti.

1970’lerden bu yana aralıksız monoton bir uğultu sesiyle bilinen ve resmi adı UVB-76 olan istasyonun, Moskova’ya yaklaşık 29 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor.

Uğultu sesi, kısa süreliğine kesilerek Rusça iki ayrı mesaj yayınlandı. Mesajlarda numaralar, kod kelimeleri ve çağrı işaretleri yer aldı. Yayında “NZHTI”, “HOTEL” ve çeşitli sayı dizileri duyuldu.

"ÖLÜM DÜĞMESİ" GÖREVİ GÖRÜYOR

Bazı iddialara göre, bu yayın nükleer savaş durumunda devreye girecek bir önlem mekanizmasıyla bağlantılı. Kimilerine göre istasyon bir “ölüm düğmesi” görevi görüyor; bazılarına göre UFO’larla iletişim kurmak için sinyal gönderiyor ya da bir tür zihin kontrolü mekanizması işlevi taşıyor.

