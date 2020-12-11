Kıyır kıyır pastane poğaçası yapımı! Lezzetinin sırrı ise...

Mutfakta uzman değilseniz ve hamur işi pişirme konusunda tereddütler yaşıyorsanız, bu tarif ve püf noktaları sayesinde bütün korkularınızdan sıyrılacaksınız. Usta şeflerin poğaça tarifini sizler için detaylandırdık. Öncelikle püf noktalarını okuyun sonra kolları sıvayın :)

MALZEMELER

200 gram tereyağı

2,5 su bardağı mısır unu

2 su bardağı beyaz un

Bir adet yumurta

Bir adet yumurta beyazı

3 yemek kaşığı yoğurt

Bir paket kabartma tozu

1,5 çay kaşığı tuz

Zeytin ezmesi

Üzeri için:

Bir adet yumurta sarısı

Bir miktar mısır unu

Çörek otu ya da susam

YAPILIŞI

Oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1 tam yumurta, 1 adet yumurta beyazı, kabartma tozu, tuz, yoğurt, mısır unu ve beyaz unu karıştırma kabına ekleyip yoğurmaya başlayın.

Amacımız ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek. Bu kıvama ulaşana kadar yoğurmaya devam edin. Hamur istenilen kıvama gelince dilediğiniz büyüklükte parçalar koparın.

Elinizde düzleştirerek içine zeytin ezmesi ekleyin.

İç malzemeyi ekledikten sonra nazikçe kapatarak yuvarlayın ve şekil verin. Tüm poğaçaları tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve mısır unu serpin.