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Kıyır kıyır pastane poğaçası yapımı! Lezzetinin sırrı ise...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Kıyır kıyır pastane poğaçası yapımı! Lezzetinin sırrı ise...

Dilerseniz sabah kahvaltısına dilerseniz de beş çayının yanına... Bu poğaça tarifi ile pastane poğaçalarının pabucunu dama atacaksınız. İşte usta bir şef gibi kıyır kıyır poğaça hazırlamanın püf noktaları.

Mutfakta uzman değilseniz ve hamur işi pişirme konusunda tereddütler yaşıyorsanız, bu tarif ve püf noktaları sayesinde bütün korkularınızdan sıyrılacaksınız. Usta şeflerin poğaça tarifini sizler için detaylandırdık. Öncelikle püf noktalarını okuyun sonra kolları sıvayın :)

MALZEMELER

200 gram tereyağı
2,5 su bardağı mısır unu
2 su bardağı beyaz un
Bir adet yumurta
Bir adet yumurta beyazı
3 yemek kaşığı yoğurt
Bir paket kabartma tozu
1,5 çay kaşığı tuz
Zeytin ezmesi

Üzeri için:

Bir adet yumurta sarısı
Bir miktar mısır unu
Çörek otu ya da susam

YAPILIŞI

Oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1 tam yumurta, 1 adet yumurta beyazı, kabartma tozu, tuz, yoğurt, mısır unu ve beyaz unu karıştırma kabına ekleyip yoğurmaya başlayın.

Amacımız ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde etmek. Bu kıvama ulaşana kadar yoğurmaya devam edin. Hamur istenilen kıvama gelince dilediğiniz büyüklükte parçalar koparın.
Elinizde düzleştirerek içine zeytin ezmesi ekleyin.

İç malzemeyi ekledikten sonra nazikçe kapatarak yuvarlayın ve şekil verin. Tüm poğaçaları tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve mısır unu serpin.

185 dereceli fanlı fırında kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Fırından çıkardığınız poğaçaları on dakika kadar bekletip servis edebilirsiniz.

PASTANE POĞAÇASI İÇİN İP UÇLARI

Hamur yoğururken içine birkaç damla sirke eklerseniz kıvamı tam tutacaktır. Kabartma tozu ise poğaçayı ısırdığınız an ağızda dağılmasına yardımcı olacaktır.

Poğaçaları yüksek ısıda pişirmeyin. Yüksek ısı, poğaçanın dışını hemen pişirir ancak iç kısmının ise çiğ kalmasına neden olur.

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Poğaçayı hazırlamadan önce bütün malzemeleri yarım saat önce dışarı çıkarın.

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