Kıyısı olmayan deniz: Dünya'da ilk ve tek!

Kıyısı olmayan, akıntılarla çevrili Sargasso Denizi, dünyanın en kritik ama en az bilinen bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar bu durumu “okyanusun içindeki durgun ada” olarak tanımlanan bu deniz, yılan balıklarının doğuş yuvası.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kuzey Atlantik’te yer alan Sargasso Denizi, bildiğimiz deniz tanımlarını altüst ediyor. Florida’nın yaklaşık 900 kilometre doğusunda bulunan bu ilginç bölgenin ne bir sahili var ne de kara sınırı. Sargasso’yu çevreleyen güçlü okyanus akıntıları, adeta görünmez bir çerçeve oluşturuyor.

Dışarıdaki sular hızla akarken, denizin ortasında şaşırtıcı bir sakinlik hakim. Uzmanlar bu durumu “okyanusun içindeki durgun ada” olarak tanımlıyor.

YOSUNLAR DENİZİ

Sargasso Denizi adını, su yüzeyini kaplayan altın kahverengi sargassum yosunlarından alıyor. Batmayan bu yosunlar, deniz yüzeyinde kilometrelerce uzanan alanlar oluşturuyor. Bu görüntü ilk bakışta sıradan gibi dursa da, aslında yüzlerce canlı için hayati bir yaşam alanı anlamına geliyor.

Balıklardan yengeçlere, karideslerden mikroskobik canlılara kadar pek çok tür bu yosunların arasında yaşamını sürdürüyor.

YILAN BALIKLARININ DÖNÜŞ NOKTASI

Bilim dünyasını en çok şaşırtan detay ise yılan balıkları. Avrupa ve Amerika’daki yılan balıkları, yumurtlamak için yıllar süren yolculuklarla Sargasso Denizi’ne ulaşıyor. Burada doğan yavrular, akıntılarla kıtalara taşınıyor. Nasıl yön buldukları ve neden tekrar bu noktaya döndükleri hâlâ gizemini koruyor.

DÜNYANIN GÖRÜNMEZ KALKANI

Sargasso Denizi yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda gezegenin doğal dengesinde kritik bir role sahip. Bölgedeki planktonlar atmosferdeki karbondioksiti emiyor, bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir katkı sağlıyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Uzmanlar, artan deniz kirliliği ve okyanusların ısınmasının Sargasso Denizi’ni tehdit ettiğini söylüyor. Eğer bu hassas denge bozulursa, etkileri sadece Atlantik’le sınırlı kalmayabilir.

Bu yüzden bilim insanları, Sargasso Denizi’nin özel koruma statüsünde tutulması gerektiği konusunda uyarıyor.

