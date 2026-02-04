Sinan Sardoğan tahliyesinin ardından ilk kez Müge Anlı'ya konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybı ve olayın şüphelisi Sinan Sardoğan, Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı. Olayın ardından şüphelerin yoğunlaştığı isimlerden biri olan Sinan Sardoğan, yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar ve olay sonrası sergilediği davranışlar nedeniyle dikkat çekmişti.

Sardoğan'ın, Arife Gökçe'nin kaybolmasında doğrudan rolü olduğuna dair iddialar ispatlanamamış ancak olaydan sonra kıyafetlerini yakarak yok etmesi kamuoyunda şüpheli bulunmuştu.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

İddiaya göre mağdur çocuk, Sardoğan'ı televizyonda gördükten sonra teşhis etmiş, bunun üzerine hakkında işlem başlatılmıştı. Müge Anlı Arife Gökçe dosyasıyla ilgili yayınlar sürerken Sardoğan'ın başka bir dosyadan cezaevine girdiğini açıklamıştı.

KUAFÖRDEKİ GÖRÜNTÜLERLE TAHLİYESİ ORTAYA ÇIKTI

Tokat'ta bir erkek kuaföründe çekilen görüntülerle Sardoğan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Sinan Sardoğan'ın cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüleri, Arife Gökçe dosyasını hatırlayan birçok kişi tarafından yeniden gündeme taşındı.

GÜNLER SONRA MÜGE ANLI'YA KONUŞTU

Sinan Sardoğan kuafördeki görüntüleri ardından ilk kez Müge Anlı'ya konuştu. Cezaevi koşullarının zor olduğunu belirten Sardoğan; “Ağalar var, kavgalar çıkıyor, 50 yıl ceza alanlar var. Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Cezaevi sonrası hayatına ilişkin soruları cevaplayan Sardoğan, geçimini çalışarak sağladığını, arada eline 3-5 kuruş geçtiğini ve kız kardeşinin kendisine destek olduğunu söyledi. Arife Gökçe’yi hayatında hiç görmediğini iddia eden Sardoğan, hakkında ortaya atılan suçlamaların tamamının yalan olduğunu savundu.

Programda daha önce sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu dile getiren Sinan Sardoğan, “Kimse merak etmesin, kendi evimde uslu uslu oturuyorum. Köyümde kalacağım. Tek olmam daha iy.i” diyerek kamuoyuna mesaj verdi.