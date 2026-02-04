Mynet Trend

Epstein ölmedi mi? O iddia intihardan hemen sonraki fotoğraflarla yanıt buldu!

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ve kirli ağıyla ilgili paylaşılan yeni dosyalar gündemde bomba etkisi yarattı. Son dosyaların ortaya çıkmasının ardından Epstein'in 2019 yılındaki ölümüyle ilgili de iddia ortaya atıldı. Epstein'in ölmediğine yönelik iddialarla ilgili ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'in kendini hücresinde asmasının hemen ardından çekilmiş fotoğraflar kamuoyuna servis edildi. İşte o görüntüler!

Doğukan Akbayır

Epstein dosyalarında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyayı şoke etmeye devam ediyor. Epstein'in 2019 yılındaki intiharıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı "EFTA00134598" numaralı belgeleri paylaştı. Belgelerde Epstein'in kendini hücresinde asmasının hemen ardından sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale görülüyor.

ÖLMEDİ İDDİASI

Epstein dosyasında yeni çıkan skandallardan sonra kamuoyunda Epstein'in ölümüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı.

Birçok kişi Epstein'in ölmediğini ve öldüğüne ait servis edilen görüntülerin farklı bir kişiye ait olduğunu iddia etmişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Epstein'in paylaşılan yeni görüntülerde boynunda kendini asmasından sonra gerçekleşen izler olduğu fark edildi.

Görüntülerde ayrıca Epstein'in turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, kalp masajı yapıldığı, boyunlukla sedyeye bağlandığı ve oksijen ile serum desteği verildiği kaydediliyor.

TİROİT KIKIRDAĞI YIRTILMIŞ

Diğer fotoğraflarda ise Epstein'ın hücresi yer alıyor. Rapora göre, intihar amacıyla kullanılan turuncu kumaş parçasının metal karyolaya bağlı olduğu görülüyor.

Ayrıca Epstein'ın boynundaki tiroit kıkırdağının büyük ölçüde kırıldığı da belgelerde yer alan tıbbi bulgular arasında.

