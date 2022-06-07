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Kıymanın bozulup bozulmadığını kolayca anlamanızı sağlayacak püf noktaları

07.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sağlığı tehlikeye atıyor. Özellikle et ürünlerinin bozulması çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kıymanın bozulup bozulmadığını anlamak bazen zorlayıcı olabiliyor. Kıymanın bozulduğunu kolayca anlamanızı sağlayacak püf noktalar bulunuyor. Bu püf noktaları öğrenerek sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Kıymanın bozulup bozulmadığını kolayca anlamanızı sağlayacak püf noktaları

Bozulan gıdalar hem yemeğin tadının kötüleşmesine hem de sağlığın tehlikeye atılmasına sebep oluyor. Uzmanlar bozulan gıdaların tüketilmemesi hakkında uyarılarda bulunuyor. Paketli gıdaların son kullanma tarihini öğrenmek oldukça kolayken açık gıdalarda bu durum zorlayıcı olabiliyor. Kıymanızın bozulup bozulmadığını aşağıdaki püf noktalar ile kolayca öğrenebilirsiniz.

KIYMANIN RENGİNE DİKKAT EDİN

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Kıymanın bozulup bozulmadığına dair ilk ve en belirgin bilgiyi rengine bakarak anlayabilirsiniz. Uzun süre bekleyen kıyma, parlak kırmızı rengini kaybeder ve grileşmeye başlar. Eğer kıymanızın rengi neredeyse tamamen gri/soluk ise artık kullanmamanız daha iyi olabilir.

KIYMANIN YAPIŞKANLIĞINI KONTROL EDİN

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Kıymanın rengine baktığınızda bozulup bozulmadığını tam olarak anlayamıyorsanız dokunarak test edebilirsiniz. Öncelikle ellerinizi güzelce yıkayın ve temiz olduğundan emin olduktan sonra parmak uçlarınızla kıymadan bir parça alıp bastırın. Eğer parmaklarınızı birbirinden ayırdığınızda elinizde yapışkan, cıvık bir kıyma, sıvı ya da yumurta akı gibi uzayan bir kalıntı kaldıysa kıymanız büyük ihtimalle bozulmuş demektir. Taze kıymayı ellerinizle bastırdığınızda parça parça olur ve elinizde yapışkan, uzayan bir sıvı, doku bırakmaz, unutmayın.

KOKUSUNUN EKŞİMESİNİ KONTROL EDİN

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Bozuk kıymayı anlamanın en yaygın yollarından biri de onu koklamak. Evet, sadece koklayarak dahi kıymanın bozulup bozulmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Çünkü bozuk kıyma, taze kıyma gibi kokmaz, ekşimsi, hatta bozulmanın ileri seviyelerinde ise kesif bir kokusu olur. Eğer kıymanızdan her zamankinden farklı bir koku alıyorsanız şüphelerinizde haklı olabilirsiniz.

KIYMANIZI DAHA UZUN SÜRE BOZULMADAN SAKLAMAK İÇİN

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Kıymanızı yeni aldıysanız ve bozulmadan olabildiğince uzun süre saklamak ya da onu güvenle tüketmek istiyorsanız bu adımları uyguladığınızdan emin olmalısınız:

  • Aldığınız kıymanın paketinin delik, yırtık, çizik olmadığından emin olmalısınız.
  • Kıymayı oda sıcaklığında olabildiğince bekletmemeli, 2 saati asla aşmamalısınız.
  • Kıymayı yakın bir zamanda kullanmayı düşünüyorsanız aldığınız andan itibaren buzdolabına kaldırabilirsiniz ancak buzdolabında en fazla 2 gün bekletebileceğinizi unutmamalısınız.
  • Buzdolabında bekletebileceğiniz uygun sıcaklığın ise 4°C veya daha altında olduğunu unutmamalısınız.
  • Eğer 2 gün içinde tüketmeyecekseniz kıymayı buzdolabında değil buzlukta saklamalısınız.
  • Buzlukta eğer uygun şartları sağladıysanız yaklaşık 3-4 ay boyunca güvenle saklayabileceğinizi bilmeli ama bu süreyi asla aşmamalısınız.

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