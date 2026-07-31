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Kıymanın içi gri olduysa dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Kıymanın iç kısmının kahverengi ya da gri renge dönmesi birçok kişiyi endişelendiriyor. Peki uzmanlara göre bu renk değişimi bozuk anlamına mı geliyor?Kıymanın neden renk değiştirdiğini anlamak için yalnızca görüntüye değil, saklama koşullarına, kokuya ve son kullanma tarihine de dikkat etmek gerekiyor.

Kıymanın içi gri olduysa dikkat! İşte bilmeniz gerekenler
Gökçen Kökden

Kırmızı et, ilk bakışta canlı kırmızı rengiyle tazelik hissi verse de bu renk zamanla değişebilir. Özellikle kıymanın iç kısmında görülen kahverengi veya gri tonları, çoğu zaman doğal bir süreçten kaynaklanır.

RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENİ OKSİJEN

Kıymanın içi gri olduysa dikkat! İşte bilmeniz gerekenler 1

Etin kırmızı görünmesini sağlayan madde miyoglobin adı verilen doğal bir proteindir. Kıyma çekildiğinde dış yüzeyi oksijenle temas eder ve parlak kırmızı bir renk alır. Ancak iç kısımlar oksijenle daha az temas ettiği için zamanla kahverengi veya gri bir görünüm oluşabilir. Bu durum, kıymanın uygun koşullarda saklanmış olması halinde tek başına bozulduğu anlamına gelmez.

KOKU VE DOKU DAHA ÖNEMLİ

Kıymanın içi gri olduysa dikkat! İşte bilmeniz gerekenler 2

Bir kıymanın tüketime uygun olup olmadığını anlamada en önemli kriterlerden biri kokusudur. Eğer kıymada ekşi, ağır, keskin veya rahatsız edici bir koku oluşmuşsa bozulma başlamış olabilir. Ayrıca etin yüzeyinde aşırı yapışkanlık, sümüksü bir tabaka ya da normalden farklı bir doku oluşması da bozulmanın işaretleri arasında yer alır.

SAKLAMA KOŞULLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kıymanın içi gri olduysa dikkat! İşte bilmeniz gerekenler 3

Uzmanlar, çiğ kıymanın buzdolabında genellikle 1 ila 2 gün içinde tüketilmesini öneriyor. Daha uzun süre saklanacaksa derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerekiyor. Kıymanın oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi ise bakteri üremesi riskini artırıyor. Bu nedenle alışverişten sonra mümkün olan en kısa sürede buzdolabına kaldırılması tavsiye ediliyor.

Kıymanın yalnızca rengini baz alarak karar vermek doğru olmayabilir. Oksijenle temasın azalması nedeniyle oluşan kahverengi veya gri renk değişimi doğal kabul edilebilir. Ancak renk değişimine kötü koku, yapışkan doku, küflenme veya son kullanma tarihinin geçmiş olması da eşlik ediyorsa ürün tüketilmemelidir.

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Anahtar Kelimeler:
beslenme kıyma
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