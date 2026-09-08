Kıymaya tuzu ne zaman attığınız lezzeti baştan sona değiştiriyor

Kıymayla hazırlanan yemeklerde lezzeti belirleyen en önemli detaylardan biri tuzun ne zaman eklendiği. Özellikle köfte yaparken tuzu karışıma hangi aşamada eklediğiniz, etin dokusunu doğrudan etkileyebiliyor. Klasik köftede yoğurma aşamasında eklenen tuz daha sıkı bir yapı elde edilmesine yardımcı olurken, börek, dolma ve karnıyarık gibi yemeklerin iç harcında kıymanın tane tane kalması için tuzun pişirmenin sonlarına doğru eklenmesi öneriliyor. Hamburger köftesinde ise tuzun pişirme sırasında etin yüzeyine eklenmesi, kıymanın suyunu korumasını sağlıyor.

KIYMAYA NE ZAMAN TUZ ATILIR?

Kıymaya tuzu ne zaman attığınız köftenin lokum gibi mi yoksa lastik gibi mi olacağını belirler. Kıymaya tuzu ne zaman eklediğiniz, yemeğin bütün kaderini değiştiriyor diyebiliriz. Köftenizin lokum gibi mi yoksa lastik gibi mi olacağını belirleyen o altın mutfak sırrı belli oldu.

Yaptığınız yemeğe göre tuzun zamanlaması tamamen değişmeli:

Klasik köfte için: En başta!

Kıymayı yoğurmaya başlarken tuzu eklerseniz, etler birbirine kenetlenir. İstenilen gibi sıkı bir köfte dokusu oluşur. Mangalda veya tavada dağılmayan, tam istediğiniz o sıkı ve tok köfte dokusunu ancak bu şekilde elde edersiniz.

Tane tane kavurma (iç harç) için: En sonda!

Börek, dolma veya karnıyarık için kıyma kavuruyorsanız tuzu asla başta atmayın; aksi takdirde et topak topak olur. Tuzu pişirmenin sonlarına doğru eklerseniz kıymanız tane tane dökülür.

Sulu sulu hamburger köftesi için: Pişerken!

İyi bir hamburgerin sırrı, içinin sulu kalmasıdır. Bu yüzden kıymayı şekillendirirken harca asla tuz atmayın. İşin doğrusu, köfteyi tavaya veya ızgaraya aldığınızda tuzu direkt etin yüzeyine serpmektir.