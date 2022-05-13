MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanan Ozan Güven aylar sonra görüntülendi

Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanan Ozan Güven aylar sonra görüntülendi

13.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan ünlü oyuncu Ozan Güven, aylar sonra İstanbul'da bir davet çıkışı görüntülendi. 9 Haziran'da yenide hakim karşısına çıkacağını söyleyen Güven, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri hakkında da "Her zaman en iyisini yapıyor" dedi. Oyuncunun kilo kaybetmesi ve sakallarını kesmesi de gözlerden kaçmadı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Önceki gün bir davet çıkışı görüntülenen oyuncu, hem dava sürecinden hem de Cem Yılmaz'ın yeni dizisi hakkında konuştu.

9 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, dava süreci için "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" dedi. Bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisine övgüler yağdıran Ozan Güven, "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.

aylar-sonra-ortaya-cikti-iste-ilk-aciklamasi-3-14937514_o

Öte yandan zayıfladığı görülen oyuncunun sakalsız hali de dikkat çekti.

OZAN GÜVEN-DENİZ BULUTSUZ OLAYINDA NE OLDU?

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay yanıt! "Altınızda donunuz var mı diye..."Olay yanıt! "Altınızda donunuz var mı diye..."
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Milli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldiMilli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldi
Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

İlginizi Çekebilir

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.