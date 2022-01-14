Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile yollarını ayırdı.

Kuyucuoğlu, şimdilerde tenisçi Yasemin Ada Börü ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan Kuyucuoğlu, sevgilisiyle romantik pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Bir süredir Yasemin Ada Börü ile birlikte olan Senem Kuyucuoğlu, aşka geldi. Senem Kuyucuoğlu, tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa olduğu videoyu Instagram hesabının story kısmında yayınladı.





