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Kız bebek bekleyen Hazal Kaya verecekleri ismi açıkladı

06.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, reklam yüzü olduğu markanın davetinde bebeğine vereceği isim hakkında konuştu. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu, "Oğluma Fikret Ali dedik. Kızımın da adı Leyla Süreyya olacak. Biz eski isimleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Kız bebek bekleyen Hazal Kaya verecekleri ismi açıkladı

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde doğacak kızlarına vereceği isimleri açıkladı.

"ADI LEYLA SÜREYYA OLACAK"

Davete içine büstiyer giydiği bir takım ile katılan oyuncu, büyüyen göbeğiyle de sık sık poz verdi. Kızlarına vereceği isim hakkında konuşan Kaya, "İki isim olacak, Fikret'e Ali dedik. kıza da Leyla deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim Süreyya olacak. Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'büyüklerim dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Biz babyshower yapmıyoruz. İsteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan hele böyle son dönemlerde Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum. O zaman nasıl hissedersem öyle yaparım" şeklinde konuştu.

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