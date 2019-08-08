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Kız çocuğundan çıplak fotoğraf isteyen İngiliz şarkıcı Danny Tetley tutuklandı

zeynep.ok zeynep.ok
DÜNYA  | 08.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Danny Tetley, sosyal medyadan küçük bir kız çocuğundan çıplak fotoğraflarını istedi. Olay sonrasında hakkında yakalama kararı çıkartılan şarkıcı, teslim olduktan sonra tutuklandı.

Kız çocuğundan çıplak fotoğraf isteyen İngiliz şarkıcı Danny Tetley tutuklandı

X Factor yarışması ile ismini duyuran 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı Danny Tetley, sosyal medyadan küçük bir kız çocuğundan çıplak fotoğraf istedi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı, polisin annesinin evini aramasıyla gidip polise teslim oldu. Şarkıcı işlemlerin ardından tutuklandı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştığını söyleyen Danny, etrafındaki kişilerin kendisini kıskandıkları için komplo kurduklarını söyledi. Şarkıcı, hakkındaki iddiaları da kabul etmedi.

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Etrafındaki insanların kendilerine gösterdiği samimiyete ihanet ettiğini söyleyen Danny Tetley, bundan sonra arkadaşlık yaptığı kişileri de tekrar gözden geçireceğini sözlerine ekledi.

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