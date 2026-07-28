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Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı

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Kız isteme töreni öncesinde yaşanan kapı açma parası tartışması, hem aileler arasında gerginliğe neden oldu hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İddiaya göre gelin adayının kız kardeşi, kapıyı açmak için 50 bin lira talep etti. Bu talep karşısında damadın ailesi ve erkek tarafı tepki gösterirken, kapının uzun süre açılmaması nedeniyle davetliler yağmur altında beklemek zorunda kaldı.

Kapı önünde yaşanan pazarlık sırasında erkek tarafı, istenen miktarın yüksek olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Bekleyişin uzaması nedeniyle yağmur altında kalan davetliler de zor anlar yaşadı. Taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, gerginlik törene de yansıdı.

Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı 1

"BEN CAN PARÇAMI VERİYORUM"

Yaşanan tartışmalara rağmen talebinden geri adım atmayan gelin adayının kız kardeşi, kapıyı ancak parayı aldıktan sonra açtı. Tepkilere karşı kendisini savunan genç kadın, "Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar" sözleriyle dikkat çekti. Bu ifade, olayın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı kapı açma parasının gelenek kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, bir kısmı ise istenen miktarın abartılı olduğunu ve bu tür taleplerin aileler arasında gereksiz gerginliğe yol açtığını belirtti.

Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı 3

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:
"Tüm aile istemiş kapıyı açacak biri yokmuymuş"

"Buna evet dediyse damat daha çok sürünür o kapıda huzurda olmaz o ailede mutlulukta"

"Kız istemede 50 bin istedilerse nişanda düğünde neler isterler düşünemiyorum."

"Kız istemeye gelindiğinde kapı tutulduğunu ilk defa duydum"

"Köylüleri başlık parası alıyor diyerek aşağılayanlar şehirde kapı açma parası alıyor bunun başlık parasından ne farkı var.Kemal Sunal yıllarca filmlerinde bu cehaleti gündeme getirdi ama yıl olmuş 2026 aynı cehalet saygısızlık devam ediyor."

Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı 4

Kız istemede kapıyı açmak için 50 bin TL istedi! Erkek tarafı neye uğradığını şaşırdı 5

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kız isteme
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Damata geçmiş olsun. Ben teşekkür eder kapıdan dönerdim.
Cehalet olsa iyi açgözlülük .
şimdi parayı alırsında evlendikten sonra damat seni evine alır mı bir daha onu da düşünseydin can parçanı verirken
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