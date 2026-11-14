Kız kulesi önünde fotoğraf çektirmek istediler, dev dalgaların arasında kaldılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürdü.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kabaran deniz, özellikle Salacak sahilinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Sahile doğru ilerleyen dev dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi. Gün batımında kaydedilen görüntülerde, dalgaların zaman zaman çevredeki insanların boyunu geçtiği görüldü.
İşte o anlar:
Şiddetli lodos kent genelinde de etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle bazı alanlar güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatılırken, kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Yaşanan olaylar nedeniyle bazı bölgelerde hasar meydana geldi.
İstanbul'da etkisini sürdüren lodosla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni uyarılar geldi. Yetkililer, hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
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