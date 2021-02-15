Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri

Her ülkenin kendine özgü bir sokak lezzeti vardır. Etnik, coğrafi ve sosyal koşullar bu sokak lezzetlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu yazımızda Uzak Doğu, Güney Amerika, Avrupa gibi birbirinden farklı ülkelerde ufak bir lezzet turuna çıkacağız. İşte karşınızda dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri...

GAUFRES DE LIEGES- BELÇİKA

Belçika’da yapılan Gaufres de Lieges aslında bir waffle çeşidir. Yaz kış demeden herkesin severek tükettiği bu yiyecek, mayalanmış hamura şeker kırıntıları eklenmesiyle yapılır. Bu yüzden Gaufres de Lieges, diğer waffle türlerinden farklıdır. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri ve dondurma ile servis edilir.

TAKOYAKI- JAPONYA

Japonya sokak lezzetleri konusunda bambaşka bir kapı aralıyor. Deniz ürünlerinin yaygın olarak tüketildiği ülkede Takoyaki adı verilen bir lezzet turistleri karşılıyor. Kızartmış ahtapot olarak nitelendirilebileceğimiz bu lezzet suşi sevmeyenler ilk tercihi oluyor.

BUREK- BOSNA HERSEK

Türkiye’de Boşnak böreği olarak geçen bu lezzete hiçte yabancı değilsiniz. Kıymalı ve patatesli olarak farklı seçeneklerde sunulan bu yemek hamur işi sevenlerin gönlünü kazanıyor.