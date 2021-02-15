Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri

Her ülkenin kendine özgü bir sokak lezzeti vardır. Etnik, coğrafi ve sosyal koşullar bu sokak lezzetlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu yazımızda Uzak Doğu, Güney Amerika, Avrupa gibi birbirinden farklı ülkelerde ufak bir lezzet turuna çıkacağız. İşte karşınızda dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri...
Belçika’da yapılan Gaufres de Lieges aslında bir waffle çeşidir. Yaz kış demeden herkesin severek tükettiği bu yiyecek, mayalanmış hamura şeker kırıntıları eklenmesiyle yapılır. Bu yüzden Gaufres de Lieges, diğer waffle türlerinden farklıdır. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri ve dondurma ile servis edilir.
Japonya sokak lezzetleri konusunda bambaşka bir kapı aralıyor. Deniz ürünlerinin yaygın olarak tüketildiği ülkede Takoyaki adı verilen bir lezzet turistleri karşılıyor. Kızartmış ahtapot olarak nitelendirilebileceğimiz bu lezzet suşi sevmeyenler ilk tercihi oluyor.
Türkiye’de Boşnak böreği olarak geçen bu lezzete hiçte yabancı değilsiniz. Kıymalı ve patatesli olarak farklı seçeneklerde sunulan bu yemek hamur işi sevenlerin gönlünü kazanıyor.
Dünya lezzetleri listesinde tatlı çeşitleriyle ünlü olan Fransa’yı atlamak olmazdı. Sokakta yapılan bu lezzet üzerine pudra şekeri, meyve, bal veya meyve sosu dökülerek tüketiliyor.
Kanada’nın vazgeçilmez sokak lezzetleri arasında poutine sizi karşılarsa şaşırmayın. Temelde patates kızartması olarak algılanan bu lezzet lor peyniri, tavuk veya kırmızı etle birlikte tüketiliyor. Lezzetinin derinlikleri ise özel kahverengi sosunda saklıdır.
Jalebi olarak bilinen lezzete jilapi, zulbia, zalabia ve mushabak da denilebiliyor. Hint kıtasında buğdaydan yapılan meşhur “maida unu” ile bir hamur yapılıyor. Bu hamur daire veya çubuk şeklinde kızartılıyor. Ardından şeker şurubuna batırılıyor.
Özellikle Tayland ve Çin’de kızarmış akrep yaygın bir sokak lezzetidir. Kızarmış akrep aslında kuraklık sebebiyle ortaya çıkan bir yiyecektir. Kuraklık sebebiyle pirinç yetiştirmek zorlaşınca halk kızarmış akrebe yönelmiştir.
Bu lezzeti temelde salyangoz çorbası olarak açıklayabiliriz. İçerisine kimyon, zencefil, rezene tohumu ve tarhun eklenen bu yemek Fas mutfağında oldukça popülerdir.
Empanada, sadece Arjantin’de değil diğer Güney Amerika ülkelerinde de yaygın bir sokak lezzetidir. Bu yiyecek, aslında bir börek çeşididir. İçinde et, jambon, ton balığı, soğan, ıspanak gibi malzemeler vardır. Hamurun içindeki malzemeler bölgeden bölgeye değişebilir. Ayrıca empanadayı isteğe bağlı olarak acılı ve acısız tüketilebilir.
Bougatsa, daha çok kahvaltıda tüketilir. Tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilir. Hamurun içine irmik, muhallebi, peynir veya kıyma konularak yapılır. Servis ederken üzerine pudra şekeri dökülebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum