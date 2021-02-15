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Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Kızarmış akrepten salyangoza! Dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri

Dünyanın her ülkesinin kendisine has bir yemek kültürü olduğu bilinir. Turist olarak bir yere gittiğinizde o ülkenin tadını tam anlamıyla çıkartmak istiyorsanız ilk adımda sokaklarına yönelmelisiniz. Çünkü kültürün kalbi sokaklarda atar. İşte bu yüzden dünyanın farklı yerlerindeki sokak lezzetlerini sizler için araştırdık.

Her ülkenin kendine özgü bir sokak lezzeti vardır. Etnik, coğrafi ve sosyal koşullar bu sokak lezzetlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu yazımızda Uzak Doğu, Güney Amerika, Avrupa gibi birbirinden farklı ülkelerde ufak bir lezzet turuna çıkacağız. İşte karşınızda dünyanın farklı bölgelerindeki sokak lezzetleri...

GAUFRES DE LIEGES- BELÇİKA

belçika

Belçika’da yapılan Gaufres de Lieges aslında bir waffle çeşidir. Yaz kış demeden herkesin severek tükettiği bu yiyecek, mayalanmış hamura şeker kırıntıları eklenmesiyle yapılır. Bu yüzden Gaufres de Lieges, diğer waffle türlerinden farklıdır. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri ve dondurma ile servis edilir.

TAKOYAKI- JAPONYA

TAKOYAKI

Japonya sokak lezzetleri konusunda bambaşka bir kapı aralıyor. Deniz ürünlerinin yaygın olarak tüketildiği ülkede Takoyaki adı verilen bir lezzet turistleri karşılıyor. Kızartmış ahtapot olarak nitelendirilebileceğimiz bu lezzet suşi sevmeyenler ilk tercihi oluyor.

BUREK- BOSNA HERSEK

BUREK

Türkiye’de Boşnak böreği olarak geçen bu lezzete hiçte yabancı değilsiniz. Kıymalı ve patatesli olarak farklı seçeneklerde sunulan bu yemek hamur işi sevenlerin gönlünü kazanıyor.

KREP-FRANSA

KREP

Dünya lezzetleri listesinde tatlı çeşitleriyle ünlü olan Fransa’yı atlamak olmazdı. Sokakta yapılan bu lezzet üzerine pudra şekeri, meyve, bal veya meyve sosu dökülerek tüketiliyor.

POUTINE-KANADA

POUTINE

Kanada’nın vazgeçilmez sokak lezzetleri arasında poutine sizi karşılarsa şaşırmayın. Temelde patates kızartması olarak algılanan bu lezzet lor peyniri, tavuk veya kırmızı etle birlikte tüketiliyor. Lezzetinin derinlikleri ise özel kahverengi sosunda saklıdır.

JALEBI- HİNDİSTAN

jalebi

Jalebi olarak bilinen lezzete jilapi, zulbia, zalabia ve mushabak da denilebiliyor. Hint kıtasında buğdaydan yapılan meşhur “maida unu” ile bir hamur yapılıyor. Bu hamur daire veya çubuk şeklinde kızartılıyor. Ardından şeker şurubuna batırılıyor.

KIZARMIŞ AKREP- TAYLAND

akrep kapak

Özellikle Tayland ve Çin’de kızarmış akrep yaygın bir sokak lezzetidir. Kızarmış akrep aslında kuraklık sebebiyle ortaya çıkan bir yiyecektir. Kuraklık sebebiyle pirinç yetiştirmek zorlaşınca halk kızarmış akrebe yönelmiştir.

GHOULAL-FAS

GHOULAL

Bu lezzeti temelde salyangoz çorbası olarak açıklayabiliriz. İçerisine kimyon, zencefil, rezene tohumu ve tarhun eklenen bu yemek Fas mutfağında oldukça popülerdir.

EMPANADA- ARJANTIN

EMPANADA

Empanada, sadece Arjantin’de değil diğer Güney Amerika ülkelerinde de yaygın bir sokak lezzetidir. Bu yiyecek, aslında bir börek çeşididir. İçinde et, jambon, ton balığı, soğan, ıspanak gibi malzemeler vardır. Hamurun içindeki malzemeler bölgeden bölgeye değişebilir. Ayrıca empanadayı isteğe bağlı olarak acılı ve acısız tüketilebilir.

BOUGATSA- YUNANİSTAN

BOUGATSA

Bougatsa, daha çok kahvaltıda tüketilir. Tatlı veya tuzlu olarak tüketilebilir. Hamurun içine irmik, muhallebi, peynir veya kıyma konularak yapılır. Servis ederken üzerine pudra şekeri dökülebilir.

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