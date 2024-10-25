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  4. Kızgın kemirgen saldırdı, kedi köpek izledi... Vatandaşlar fareden kaçabilmek için oradan oraya atladı

Kızgın kemirgen saldırdı, kedi köpek izledi... Vatandaşlar fareden kaçabilmek için oradan oraya atladı

25.10.2024 12:07
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 12:07
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Edirne'de, bir fare, yoldan geçen vatandaşların üstüne atlayıp saldırdı. Korkudan oradan oraya koşturdular, küçücük hayvandan kaçacak yer aradılar...

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine doğru fırlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldı.

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KIZGIN FARE KEDİ KÖPEĞİ BİLE KORKUTTU

Sokaktan geçen kedi ve köpeğin ise kaldırımda dolaşan fareyi fark ettiği halde bir şey yapmaması da vatandaşları şaşırttı. O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise ilginç görüntülere neden oldu.

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Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

"TADİLATA GEÇİLEN BİNALARIN ALTINDAN ÇIKIYOR"

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

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"FARELERİN OLMASI DOĞAL"

Ciğerci esnafı Kazım Ede ise bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne fare saldırı
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