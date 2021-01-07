Kızı yanına gelmese... Köpük banyosu yaparken ölümden döndü

Banyo keyfi yapmak için küveti köpük şampuanı ile dolduran bir baba, az kalsın hayatından oluyordu. Yorgunluktan küvetin içinde uyuya kalan adamı, bir şeylerin ters gittiğini anlayan kızı uyandırdı. Babasını uyandırdığı anları TikTok hesabından paylaşan Juna adlı kızın videosu sosyal medyada viral oldu.

"Babamız böylece küvette uyuyakaldı." başlığıyla paylaştığı videosuna beğeni yağdı. Uyandığında ağzından köpükler çıkararak uyuyakaldığını söyleyen adamın hareketine kızı çok kızdı.

Video izleyicileri ikiye böldü. Kimi videonun bir kurmaca olduğunu düşünürken kimi ise çocukların cep telefonundan uzak kalmadığı için böyle anların yaşanabileceğini söyleyerek videoda olanların gerçek olduğunu savundu.

