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  4. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu özel gecede ortaya çıktı! Görenler "Cüneyd Efendi duruşun yeter" dedi

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu özel gecede ortaya çıktı! Görenler "Cüneyd Efendi duruşun yeter" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 10:35
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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu son dönemde en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor. Tatilden dönen ve setlere hazırlanan yakışıklı oyuncu davette ortaya çıktı.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu özel gecede ortaya çıktı! Görenler "Cüneyd Efendi duruşun yeter" dedi

Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu son dönemde adından söz ettiriyor.

Gerek rolüyle gerekse pozlarıyla gündeme gelen ünlü isim bir dergiye verdiği röportajda tarzı ile ilgili "Doğru kıyafetler kendime olan güvenimi artırıyor. Kendimi rahat ve iyi hissettiğim kıyafetler tercih ettiğimde bu hisler gün içindeki tüm iletişimime pozitif yönde katkısı oluyor" demişti.

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GQ Türkiye12. yıl kutlaması yemeğinde görüntülenen Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu siyah gömlek-pantolon ve beyaz spor ayakkabı kombiniyle dikkat çekti.
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Yakışıklı oyuncunun davet tarzını gören hayranları kendini tutamadı. Yazıcıoğlu'na "Cüneyd Efendi duruşun yeter" yorumları yağdı.

EYLÜLDE SETE ÇIKIYOR

Kızıl Goncalar’ın 2. Sezon ilk bölüm yayın tarihi 30 Eylül Pazartesi olarak duyurulmuştu.

Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak.

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Mert Yazıcıoğlu
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