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Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal o film için Almanya'ya gidiyor!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 17:49
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Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Meryem rolüyle büyük beğeni toplayan Özgü Namal, dizinin sezon finali yapmasıyla Almanya'ya gidiyor. Oyuncu dizi setlerinin ardından film setlerine de dönüyor. Namal, tatil arasında da boş durmayacak ve sinema filmi çekecek.

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal o film için Almanya'ya gidiyor!

Özgü Namal uzun bir aranın ardından “Kızıl Goncalar” dizisiyle seyirci karşısına çıkmış, yine başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle seyirciyi kendisine hayran bırakmıştı.

"SARI ZARFLAR" FİLMİNDE OYNAYACAK

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Ödüllü oyuncu haftaya sezon finali yapacak olan dizisinin tatil arasında da boş durmayacak ve sinema filmi çekecek. Haftaya Almanya’da olacak Namal, yönetmen İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filminde oynayacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden merak konusu olan filmde Özgü Namal, tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le buluşacak.

Vitrin


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Özgü Namal
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