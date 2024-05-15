Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal o film için Almanya'ya gidiyor!

Özgü Namal uzun bir aranın ardından “Kızıl Goncalar” dizisiyle seyirci karşısına çıkmış, yine başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle seyirciyi kendisine hayran bırakmıştı.

"SARI ZARFLAR" FİLMİNDE OYNAYACAK

Ödüllü oyuncu haftaya sezon finali yapacak olan dizisinin tatil arasında da boş durmayacak ve sinema filmi çekecek. Haftaya Almanya’da olacak Namal, yönetmen İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filminde oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden merak konusu olan filmde Özgü Namal, tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer’le buluşacak.







