KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti ne zaman, bu akşam var mı? Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti 36. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Doğa'nın Fatih'e kızı için geri dönmesi ve Doğa'nın anesiyle olan tartışması gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 36. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve Show TV yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul’un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim’le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer’den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

Büyük bir karar alarak Kıvılcım’ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım’ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer’in hastalığı hızla ilerlemektedir.

Kıvılcım’ın Rüzgar’ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar’ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır.

Doğa halen Fatih’i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri’yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM İZLE!

Nursema'nın büyük riskleri göze alarak Mihri'yi İbrahim'in elinden kurtarmaya çalışması olumlu sonuçlanacak, ancak bu olaya müdahil olması anne ve babası tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Abdullah ve Alev arasında bir şeyler sezen Nilay, Alev'i konuşturmak için ona Abdullah ve Pembe'nin ayrılacağı yalanını söyler. Bu yalanın kulaktan kulağa yayılması sonucunda Nilay'ın başı belaya girecektir. Ancak Nilay'ı finalde çok daha büyük bir bela beklemektedir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi







