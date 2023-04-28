Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden kişiler Show TV'nin 28 Nisan 2023 Cuma gününe dair yayın akışını incelemeye başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimleri başroıllerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi belli oldu. Kızılcık Şerbeti yeniden izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşşte 28 Nisan 2023 Cuma Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam (28 Nisan 2023 Cuma) saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm konusu:

"Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır."

SHOW TV YAYIN AKIŞI (28 NİSAN 2023 CUMA)

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

