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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi!

28.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı RTÜK tarafından verilen beş haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazlar sonrası merak konusu oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK’ün 5 kez yayın durdurma kararını bozdu. Dizinin sosyal medya hesabında yeni bölüm ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? İşte 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden kişiler Show TV'nin 28 Nisan 2023 Cuma gününe dair yayın akışını incelemeye başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimleri başroıllerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi belli oldu. Kızılcık Şerbeti yeniden izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşşte 28 Nisan 2023 Cuma Show TV yayın akışı...

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KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam (28 Nisan 2023 Cuma) saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de ekrana gelecek.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm konusu:

"Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır."

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SHOW TV YAYIN AKIŞI (28 NİSAN 2023 CUMA)

06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler

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