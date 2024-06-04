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Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü! Sette kriz geçiren Müjde Uzman da ayrılıyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.06.2024 17:13
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Cuma akşamlarına damga vuran 'Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncunun diziden ayrılacağı iddia ediliyordu. Dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşandı. Sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim ise Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü! Sette kriz geçiren Müjde Uzman da ayrılıyor

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizinin her bölümü çok konuşuluyor. Dizi haftaya cuma günü yayınlanacak olan 66. bölümüyle sezon arası verecek.

serkantınmaz

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacağı iddia ediliyordu. Diziden ayrılan isimler duyurulmaya başlandı.

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KIZILCIKŞER

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Ketche’nin yönettiği dizide Umut’a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr’ı canlandıran Yiğit Kirazcı’nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşandı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev’i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim de Çimen’i canlandıran Selin Türkmen olacak.

SELİNTÜRKMEN


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Kızılcık Şerbeti
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